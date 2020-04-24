Среди новых коронавирусных больных в Волгоградской области трое детей и гость из Чечни

Коронавирус неумолим: к 24 апреля 2020 года в Волгоградской области больных с диагнозом COVID-19 уже 186 человек. За минувшие сутки добавился 21 человек. Среди них трое детей. В оперативном штабе «КП-Волгоград» рассказали подробности о новых заболевших: как они заразились и где.

География новых коронавирусных больных выглядит так: сразу 5 случаев зафиксировано в Новоаннинском районе; по три человека – в Волгограде, Волжском и Котовском районе; в Николаевском и Суровикинском районах за сутки по 2 случая; по одному - в Палласовском и Дубовском районах. Еще один положительный результат теста зафиксирован у приезжего в Волгоградскую область жителя Чеченской Республики.

СЕМЕРО НОВЫХ БОЛЬНЫХ – СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Пока, к счастью, Волгоградская область еще находится в так называемой третьей стадии распространения коронавируса, когда еще можно установить источник заражения и контактных лиц. И в большинстве новые пациенты с подтвержденным диагнозом уже находились под меднаблюдением, как контактные. В том числе и оказавшиеся в больницах детки. Так, 7-летняя девочка из Новоаннинского района подхватила коронавирус от своей матери, и уже пребывает в ГБУЗ «ВОДКИБ №1». Также заразились и два подростка из этого же района – 11 и 14 лет. Они находятся в больнице №2 Волгограда. Их мамы – женщины 35 и 36 лет – соответственно госпитализированы и ГБУЗ «ГБ №2» и ГУЗ «КБ №5».

Также подтвердился диагноз коронавирусная инфекция у 44-летнего жителя Волгограда, который недавно вернулся из Москвы. Мужчина сам обратился за медицинской помощью, как только почувствовал недомогание. Находится на лечении в ГУЗ «КБ №5». Еще у двоих мужчин – 25 и 52 лет, также вернувшихся из Москвы в Суровикинской район, установили диагноз COVID-19. Оба сами обратились за медпомощью, сейчас находятся в больнице №5 Волгограда.

Попал с коронавирусом в волгоградскую больницу №2 и 46-летний житель Чеченской Республики, который приехал в наш регион по делам и, почувствовав себя плохо, обратился за медпомощью.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 24 апреля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но все же особую тревогу вызывают пациенты старше 65-ти лет, а таких за минувшие сутки аж семеро. Так, в Волгограде коронавирус где-то подхватил 83-летний старик. Мужчину госпитализировали с жалобами и похожими симптомами, сейчас он находится под наблюдением в ГУЗ «КБ №5». Туда же госпитализировали и 65-летнего волжанина, который вроде как не контактировал с зараженными, но сам почувствовал недомогание и симптомы подтвердились. 65-летний житель Волгограда заразился от супруги, у которой ранее установили диагноз COVID-19. Госпитализирован в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА». Там же лечится сейчас и 65-летняя женщина из Волжского, которая подхватила коронавирус от сына. Еще один волжанин – 87 лет – находится под наблюдением врачей больницы №5. Пенсионер также оказался в числе контактных с коронавирусным больным.

Мужчина, 65 лет, проживает в Волжском. Выявлен при обращении за медицинской помощью. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5».

Три положительных теста на коронавирус подтвердились у жителей Котовского района: 31-летний мужчина (прибыл из Москвы, госпитализирован в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА»), 48-летний мужчина (выявлен по контакту с заразившимся, находится в больнице №2) и также контактная 54-летняя женщина (лежит в больнице №5).

Подтвердился диагноз и у 53-летней жительницы Палласовского района, муж которой ранее уже был госпитализирован с COVID-19. Госпитализирована в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА». В Николаевском районе два новых пациента: женщина, 29 лет (была в Московской области, выявлена при обращении за медицинской помощью, госпитализирована в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА») и 65-летняя женщина (сама обратилась за медпомощью с симптомами, отправлена на лечение в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА») Из Дубовки в больницу №5 Волгограда госпитализировали 66-летнего мужчину, который обратился за медпомощью, когда почувствовал недомогание. Диагноз подтвержден.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - добавляют в оперативном штабе.

И еще раз напоминают, что все, кто пребывает в Волгоградскую область из других эндемичных регионов России обязаны соблюдать 14-дневный карантин и не имеют права покидать место проживания. Всего, напомним, по данным на 24 апреля 2020 года в больницах Волгоградской области находятся 549 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 23 ребенка. Выросло и число карантинщиков - за сутки на 164 человека. Всего у нас на обязательной изоляции сейчас 2292 человека.

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