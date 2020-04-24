2020-04-24T20:19:33+03:00
Общество

Среди новых коронавирусных больных в Волгоградской области трое детей и гость из Чечни

Стали известны подробности о пациентах, которым к 24 апреля 2020 года в Волгоградской области поставили диагноз COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Семь волгоградцев сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ с коронавирусом и пневмониями.Семь волгоградцев сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ с коронавирусом и пневмониями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус неумолим: к 24 апреля 2020 года в Волгоградской области больных с диагнозом COVID-19 уже 186 человек. За минувшие сутки добавился 21 человек. Среди них трое детей. В оперативном штабе «КП-Волгоград» рассказали подробности о новых заболевших: как они заразились и где.

География новых коронавирусных больных выглядит так: сразу 5 случаев зафиксировано в Новоаннинском районе; по три человека – в Волгограде, Волжском и Котовском районе; в Николаевском и Суровикинском районах за сутки по 2 случая; по одному - в Палласовском и Дубовском районах. Еще один положительный результат теста зафиксирован у приезжего в Волгоградскую область жителя Чеченской Республики.

СЕМЕРО НОВЫХ БОЛЬНЫХ – СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Пока, к счастью, Волгоградская область еще находится в так называемой третьей стадии распространения коронавируса, когда еще можно установить источник заражения и контактных лиц. И в большинстве новые пациенты с подтвержденным диагнозом уже находились под меднаблюдением, как контактные. В том числе и оказавшиеся в больницах детки. Так, 7-летняя девочка из Новоаннинского района подхватила коронавирус от своей матери, и уже пребывает в ГБУЗ «ВОДКИБ №1». Также заразились и два подростка из этого же района – 11 и 14 лет. Они находятся в больнице №2 Волгограда. Их мамы – женщины 35 и 36 лет – соответственно госпитализированы и ГБУЗ «ГБ №2» и ГУЗ «КБ №5».

Также подтвердился диагноз коронавирусная инфекция у 44-летнего жителя Волгограда, который недавно вернулся из Москвы. Мужчина сам обратился за медицинской помощью, как только почувствовал недомогание. Находится на лечении в ГУЗ «КБ №5». Еще у двоих мужчин – 25 и 52 лет, также вернувшихся из Москвы в Суровикинской район, установили диагноз COVID-19. Оба сами обратились за медпомощью, сейчас находятся в больнице №5 Волгограда.

Попал с коронавирусом в волгоградскую больницу №2 и 46-летний житель Чеченской Республики, который приехал в наш регион по делам и, почувствовав себя плохо, обратился за медпомощью.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 24 апреля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 24 апреля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но все же особую тревогу вызывают пациенты старше 65-ти лет, а таких за минувшие сутки аж семеро. Так, в Волгограде коронавирус где-то подхватил 83-летний старик. Мужчину госпитализировали с жалобами и похожими симптомами, сейчас он находится под наблюдением в ГУЗ «КБ №5». Туда же госпитализировали и 65-летнего волжанина, который вроде как не контактировал с зараженными, но сам почувствовал недомогание и симптомы подтвердились. 65-летний житель Волгограда заразился от супруги, у которой ранее установили диагноз COVID-19. Госпитализирован в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА». Там же лечится сейчас и 65-летняя женщина из Волжского, которая подхватила коронавирус от сына. Еще один волжанин – 87 лет – находится под наблюдением врачей больницы №5. Пенсионер также оказался в числе контактных с коронавирусным больным.

Мужчина, 65 лет, проживает в Волжском. Выявлен при обращении за медицинской помощью. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5».

Три положительных теста на коронавирус подтвердились у жителей Котовского района: 31-летний мужчина (прибыл из Москвы, госпитализирован в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА»), 48-летний мужчина (выявлен по контакту с заразившимся, находится в больнице №2) и также контактная 54-летняя женщина (лежит в больнице №5).

Подтвердился диагноз и у 53-летней жительницы Палласовского района, муж которой ранее уже был госпитализирован с COVID-19. Госпитализирована в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА». В Николаевском районе два новых пациента: женщина, 29 лет (была в Московской области, выявлена при обращении за медицинской помощью, госпитализирована в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА») и 65-летняя женщина (сама обратилась за медпомощью с симптомами, отправлена на лечение в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА») Из Дубовки в больницу №5 Волгограда госпитализировали 66-летнего мужчину, который обратился за медпомощью, когда почувствовал недомогание. Диагноз подтвержден.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - добавляют в оперативном штабе.

И еще раз напоминают, что все, кто пребывает в Волгоградскую область из других эндемичных регионов России обязаны соблюдать 14-дневный карантин и не имеют права покидать место проживания. Всего, напомним, по данным на 24 апреля 2020 года в больницах Волгоградской области находятся 549 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 23 ребенка. Выросло и число карантинщиков - за сутки на 164 человека. Всего у нас на обязательной изоляции сейчас 2292 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У медиков 7-й больницы подозревают коронавирус.

По словам руководителя облздрава, «там не только врачи». Больница продолжает работать (подробности).

Коронавирус в Волгограде: уже пятеро умерли от COVID-19

На 24 апреля число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло на 21 человека и составило 186 человек, умерших пять человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Электронный аукцион по продаже объекта недвижимости ПАО Сбербанк назначен на 28 мая 2020 года; электронный аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, назначен на 25 мая 2020 года
Новости 24
Половодье закончилось: Волжская ГЭС снизила сбросы
Военные вылили восемь тонн дезинфицирующего раствора на волгоградский завод
С моста Волжской ГЭС сорвался рабочий, выполнявший ремонт
Коронавирус в Волгограде: палатки первичного осмотра поставили у 9 больниц
В Волгограде задержали руководителя управления молодежной политики филиала РАНХиГС Владимира Шипулина
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 16 волгоградских ФАПов
В Волжском бизнесмен завысил цену на оборудование для школы на 100 тысяч рублей
В Волгограде станции подземки вновь закроют на дезинфекцию
В Волгограде лаборатории с трудом справляются с анализами на COVID-19
Роспотребнадзор по Волгоградской области: Есть необходимость продлить режим самоизоляции
Не справились: уволили главврача Палласовской ЦРБ и больницы в Волжском
Коронавирус в Волгограде: плюс 21 заболевший и 2 смерти
Наркомана поймали за закладкой мефедрона на дачах в Советском районе Волгограда
В Волгограде подрядчики по гарантии устранят дефекты на дорогах
Волгоградские пожарные стали байкерами, чтобы еще быстрее приезжать на пожары
90-летней жительнице Фролово ко Дню Победы оформили гражданство
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 апреля 2020: режим самоизоляции могут ужесточить
Главный санитарный врач Волгоградской области отметила ухудшение обстановки и попросила ужесточить режим самоизоляции
Волгоградец заплатит тысячу рублей за рыбалку на реке Мечетка во время самоизоляции
Около 40 процентов ериков и озер очистили в Волго-Ахтубинской пойме
В Волгограде вместо театральных декораций костюмеры шьют многоразовые маски
Волгоградская облдума поддержала кандидатуру нового прокурора региона
Под Волгоградом полицейские спасли беременную, у которой схватки начались прямо на дороге
В Волгограде передали в суд дело о 30 миллионах на осетрах
На стадионе «Темп» в Волгограде начали заливать беговые дорожки
Тест на антитела к коронавирусу в Волгограде пока не делают
Волгоградских бизнесменов, плативших «серые» зарплаты, призвали поддержать своих работников