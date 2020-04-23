2020-04-23T10:54:13+03:00
Общество

Молодые специалисты Гремячинского ГОКа помогают пожилым людям

Молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в волонтёрской акции, направленной на помощь старшему поколению жителей города Котельниково
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Из-за сложившейся ситуации с распространением вируса COVID-19 пожилые люди оказались в группе риска. Они вынуждены находиться в самоизоляции и избегать скопления людей. Каждый выход из дома в магазин или за лекарствами для них — это серьезная опасность инфицирования. И в это непростое время им требуется помощь, например, с доставкой продуктов и лекарств, с оплатой коммунальных платежей, оказанием психологической поддержки. Очень важно донести до них и до их близких близким людей правильную информацию о вирусе.

Молодежь Гремячинского ГОКа при содействии руководства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» решила помочь бабушкам и дедушкам.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Так и поступили молодые специалисты: они раздали памятки о профилактике заболевания COVID-19 и помогли с доставкой всего необходимого людям, живущим рядом с ними.

Молодые специалисты Гремячинского ГОКа призывают всех помогать своим близким, бабушкам и дедушкам, соседям и знакомым. «ЕвроХим» против коронавируса!

ИСТОЧНИК KP.RU

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