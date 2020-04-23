2020-04-23T09:09:35+03:00
Общество

«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеров

«Ростелеком» организовал вебинар по кибербезопасности для пенсионеров Волгоградского области
Поделиться:
Фото: ПАО"Ростелеком".Фото: ПАО"Ростелеком".
Изменить размер текста:

Его участниками стали пожилые люди, прошедших обучение в рамках проекта «Азбука Интернета», который национальный цифровой провайдер реализует в регионе на постоянной основе.

Онлайн урок был организован на партнерском YouTube-канале, спикером выступил ведущий специалист «Ростелекома» Александр Галкин. Он рассказал участникам вебинара о потенциальных угрозах в сети и способах защиты. Волгоградцы старшего поколения под руководством наставника разобрали возможные ситуации, связанные с киберугрозами, и разработали оптимальный способ действия в каждом из рассматриваемых случаев.

«Режим самоизоляции делает как никогда актуальным дистанционные возможности, которые предоставляет интернет. Для пожилых людей – это способ, не выходя из дома общаться с близкими, организовывать досуг, совершать покупки и пользоваться услугами госорганов. “Ростелеком”, являясь провайдером и разработчиком ключевых решений в сфере информационной безопасности, видит свою социальную миссию еще и в том, что помочь пользователям пенсионного возраста адаптироваться к виртуальному миру, чувствовать себя уверенно при пользовании компьютером и интернетом и знать, как защитить личную информацию и платежные данные от кибермошенников», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Азбука Интернета» – масштабный совместный проект «Ростелекома», Пенсионного Фонда РФ и целого ряда библиотечных организаций, реализуемый в регионах для обучения пожилых людей навыкам пользования компьютером и интернетом. Экспертами Ростелекома было разработано специальное обучающее пособие, которое успешно зарекомендовало себя в рамках проекта.

«Уже на протяжении нескольких лет мы активно и плодотворно сотрудничаем с “Ростелекомом”. Проект “Азбука Интернета» востребован у старшего поколения – с момента его запуска в регионе в 2014 году более 800 волгоградских пенсионеров стали его участниками. Обучение основам интернет-безопасности в онлайн формате – еще один важный и актуальный сегодня шаг, который сделал “Ростелеком» в рамках социальной ответственности. Уверена, что наше сотрудничество с компанией пополнится новыми интересными и значимыми соцпроектами», – подчеркнула Светлана Пруданова, директор Волгоградской сети городских библиотек.

«Подобные уроки по кибербезопасности уже успешно проводились для волгоградских школьников. Теперь мы решили организовать аналогичное занятие для представителей старшего поколения, которые также хотят идти в ногу со временем и пользоваться всеми достижениями цифровых технологий. Формат вебинара выбран как наиболее безопасный с эпидемиологической точки зрения, а также как современная и удобная форма работы с аудиторией, позволяющая к тому же, лишний раз продемонстрировать возможности веб-ресурсов, а пользователям познакомиться с ними на практике», - рассказал Александр Галкин, ведущий специалист «Ростелекома».

«Ростелеком» и Пенсионный фонд Российской Федерации приглашают пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020». Прием работ уже ведется. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса и приложить конкурсную работу — эссе и фотографии по теме одной из предложенных номинаций.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Скорая стариковская помощь: для одних – последняя надежда, другие – требуют разносолы
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
В Волгограде на станции Гумрак построили тоннель для поездов
Аферы на коронавирусе: в Волгограде лжеволонтер украла у бабушки сбережения
Еще 20 человек заболели коронавирусом в Волгоградской области
На улице Домостроителей в Волгограде впервые установят фонари
В столкновении двух фур и легковушки под Волгоградом погибли два человека
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 апреля 2020: почти сто тысяч рублей штрафов за прогулки
В Волгограде умер актер и режиссер Виктор Колядич
Из-за увеличения тяжёлых больных в Волгоградской области решили построить еще 10 инфекционных госпиталей
Почти сто тысяч рублей штрафов заплатят волгоградцы за нарушение режима самоизоляции
Волгоградский пенсионер заплатил 320 тысяч рублей за снятие венца безбрачия
В один день патрули составили сразу 50 протоколов за нарушение самоизоляции волгоградцев
МЧС предупреждает волгоградцев о заморозках до -4
В Волгограде уничтожили снаряды, найденные у нового госпиталя Минобороны
В Волгограде поймали пенсионера с крупной партией тяжелого наркотика
Пьяный волгоградец угнал машину и чуть не угробил друга в ДТП
Долгострой на улице Рыкачева в Волгограде сдадут летом