2020-04-22T15:21:39+03:00
Общество

«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области

«Ростелеком» впервые на Юге подключил сервисы центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Solar JSOC к «Системе 112» в Волгоградской области
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Фото: Анатолий Жданов.Фото: Анатолий Жданов.
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Проект запущен в рамках сотрудничества с ГБУ «Центр информационных технологий Волгоградской области», работу с которым национальный цифровой провайдер ведет и по другим объектам региона.

С 2019 года специалисты Solar JSOC уже осуществляют круглосуточный мониторинг региональной информационной системы здравоохранения Волгоградской области и объектов на ее основе. Подключение к сервису национального цифрового провайдера «Системы 112» стало логичным продолжением развития партнерских отношений. Оно повысит надежность работы обоих инфраструктур и сократит время обнаружения и реагирования на инциденты кибербезопасности. Кроме того, за счет передачи задач информационной безопасности на аутсорсинг произойдет снижение совокупных затрат на киберзащиту.

«Сегодня на сферу здравоохранения и экстренные оперативные службы региона ложится повышенная нагрузка. В непростой эпидемиологической ситуации требуется особое внимание к обеспечению сетевой безопасности и защите данных этих систем. Возможность своевременного отслеживания киберугроз, оперативного и эффективного реагирования на них является важной задачей, которую мы доверили надежному партнеру. Сервисы информационной безопасности “Ростелеком” уже зарекомендовали себя, и после успешной пилотной эксплуатации мы перешли к полнофункциональному взаимодействию, расширив зону ответственности провайдера кибербезопасности», – отметил Алексей Несытов, руководитель ГБУ «Центр Информационных технологий Волгоградской области».

В соответствии с ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» вся информация о возникающих инцидентах передается по защищенному каналу в региональный центр государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Эксперты центра Solar JSOC анализируют и расследуют каждый инцидент и дают рекомендации по реагированию на него и способах устранения последствий.

«Развитие партнерства в части кибербезопасности с «Центром Информационных технологий» Волгоградской области является важным показателем доверия к «Ростелекому» и нашей работе. Применение наших систем для защиты от киберугроз стратегических сфер жизнедеятельности и ключевой инфраструктуры государственного сектора не раз доказали свою высокую эффективность. Уверен, что сотрудничество в рамках нынешнего контракта будет продуктивным для каждой из сторон, и мы сможем расширить рамки взаимодействия новыми проектами», – подчеркнул Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» является лидером по разработке и эксплуатации систем информационной безопасности в РФ. Под защитой национального цифрового провайдера находятся десятки министерств и ведомств в различных регионах России, федеральные государственные структуры, а также крупнейшие коммерческие организации и ведущие банки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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