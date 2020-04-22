2020-04-22T14:42:42+03:00
Экономика

ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты предпринимателям на выплату зарплаты под 0%

ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты под 0% в рамках программы поддержки предприятий пострадавших от пандемии коронавируса –ООО «Меленка» и ООО «Запросто» из г. Камышин Волгоградской области
Поделиться:
Фото: пресс-служба Южного филиала ПСБ.Фото: пресс-служба Южного филиала ПСБ.
Изменить размер текста:

«За первую неделю работы цифрового сервиса для подачи заявлений на кредит ПСБ в Волгограде получено 35 заявок на общую сумму 20,8 млн. рублей от компаний нашего региона. Пятнадцать предприятий уже полностью оформили документы дистанционно на сайте, и по ним принято положительное решение», – отметила управляющая Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

Льготный кредит выдается сроком на 6 месяцев и на сумму до 3 млн. рублей. Средства перечисляются на счет в течение 24 часов после одобрения заявки на сайте банка по двум документам. Кредит доступен зарплатным клиентам банка по всей сети ПСБ.

«Сеть кафе Меленка» популярна в нашем городе, но режим самоизоляции, конечно, серьезно повлиял на нас, и почти месяц мы работаем только в режиме доставки. С 2007 года наше предприятие сотрудничает с ПАО «Промсвязьбанк», поэтому, когда мы узнали о новом кредите на выплату зарплаты по госпрограмме, обратились в банк. Все сделали онлайн: заполнили форму, приложили документы и получили одобрение. Уверена, что полученные средства помогут сохранить наше предприятие», – рассказала директор ООО «Меленка» Елена Макарова.

Банк также принимает заявки от компаний, не являющихся его клиентами.

ПАО "Промсвязьбанк", генеральная лицензия Банка России 3251.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты предпринимателям на выплату зарплаты под 0%
ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты под 0% в рамках программы поддержки предприятий пострадавших от пандемии коронавируса –ООО «Меленка» и ООО «Запросто» из г. Камышин Волгоградской области
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
ВТБ одобрил первые 167 заявок на сумму более 6 млрд рублей компаниям малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы субсидирования процентной ставки и предоставления кредитных каникул на полгода
Новости 24
МЧС предупреждает волгоградцев о заморозках
В Волгограде уничтожили снаряды, найденные у нового госпиталя Минобороны
В Волгограде поймали пенсионера с крупной партией тяжелого наркотика
Пьяный волгоградец угнал машину и чуть не угробил друга в ДТП
Долгострой на улице Рыкачева в Волгограде сдадут летом
В Волгоградской области ждут нового прокурора
В Волгограде судят банду, заработавшую на черной икре и осетрах более 30 миллионов рублей
В Волгограде и области продезинфицировали ж/д вокзалы
Ремонт дорог стартовал в Ворошиловском районе Волгограда
УК и ТСЖ Волгограда получили 12 тонн дезсредств
В Волгограде на стадионе «Зенит» прошьют газон полимерными нитями
Библионочь-2020 в Волгограде пройдет онлайн
Коронавирусом в Волгоградской области за сутки заразились еще 11 человек
В Волгоградской области стали меньше болеть ОРВИ, гриппом и пневмониями
В жуткой аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибла женщина
На видео попало, как военные продезинфицировали «Тракторный завод» в Волгограде
Сбербанк и Гарантийный фонд Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве
Трое жителей Волгоградской области погибли на пожарах
Волгоградские медики получат доплаты за борьбу с коронавирусом: кто и сколько
Волгоградца, прокатившего на капоте пьяного друга, лишили прав на год
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 апреля 2020: из-за COVID-19 умер 39-летний мужчина
Проверки на улицах: за нарушение самоизоляции оштрафовали десять сельских жителей
Больше тысячи волгоградских медиков сдали тест на коронавирус: зараженных нет
Прокуратура заставила УК отремонтировать балконы в 39-ти домах на севере Волгограда
Волгоград украшают ко Дню Победы