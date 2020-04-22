ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты предпринимателям на выплату зарплаты под 0%

«За первую неделю работы цифрового сервиса для подачи заявлений на кредит ПСБ в Волгограде получено 35 заявок на общую сумму 20,8 млн. рублей от компаний нашего региона. Пятнадцать предприятий уже полностью оформили документы дистанционно на сайте, и по ним принято положительное решение», – отметила управляющая Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

Льготный кредит выдается сроком на 6 месяцев и на сумму до 3 млн. рублей. Средства перечисляются на счет в течение 24 часов после одобрения заявки на сайте банка по двум документам. Кредит доступен зарплатным клиентам банка по всей сети ПСБ.

«Сеть кафе Меленка» популярна в нашем городе, но режим самоизоляции, конечно, серьезно повлиял на нас, и почти месяц мы работаем только в режиме доставки. С 2007 года наше предприятие сотрудничает с ПАО «Промсвязьбанк», поэтому, когда мы узнали о новом кредите на выплату зарплаты по госпрограмме, обратились в банк. Все сделали онлайн: заполнили форму, приложили документы и получили одобрение. Уверена, что полученные средства помогут сохранить наше предприятие», – рассказала директор ООО «Меленка» Елена Макарова.

Банк также принимает заявки от компаний, не являющихся его клиентами.

ПАО "Промсвязьбанк", генеральная лицензия Банка России 3251.