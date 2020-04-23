2020-04-23T16:34:19+03:00
Общество

В 2020 году в Волгоградской области капитально отремонтируют 64 километра трасс

Обновят четыре участка на трассах «Каспий» и «Волгоград – Каменск-Шахтинский», а также доделают мост через Суходол
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
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Коронавирус коронавирусом, а дорожные работы в Волгоградской области идут по плану. По крайней мере ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в 2020 году намерено капитально отремонтировать в нашем регионе 64 километра трасс.

- В список на ремонт попали четыре участка трасс Р-22 «Каспий» и А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский» общей протяженность 33 километра. Причем не просто подлатают, а полностью заменят основание дорог, перестелят верхний слой и укрепят обочины. Кроме того, вдоль этих участков установят 10 километров барьерного ограждения и более 600 сигнальных столбиков, на участках длиной около 100 километров нанесут термопластиковую разметку, - перечисляют в Упрдоре.

А еще на 83-м километре трассы А-260 (у Калача-на-Дону) на площадке отдыха и переходно-скоростной полосе установят 18 фонарец а на участке с 89 по 100 километр трассы обустроят две автобусных остановки и 500 метров пешеходного ограждения.

Еще на ремонт в 2020-м попали два участка трасс Р-22 «Каспий» (км 736 – км 746) и Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (км 582 – км 602).

- Здесь снимут существующее асфальтобетонное покрытие, уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, устроят дорожную одежду, нанесут разметку и установят барьерное ограждение, - отмечают в ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград.

Карта ремонта трасс на 2020 год.

Карта ремонта трасс на 2020 год.

Доделают и начатый в прошлом году ремонт моста через Суходол (что на км 532+200 автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград). В этом году рабочие укрепят опоры, заменят пролетные строения и усилят мостовое полотно.

- Проезд на время капремонта организован по временной объездной дороге, - уточняют в организации. – Все остальные ограничения движения вводятся локально и в основном предполагают организацию проезда в реверсивном режиме.

Все эти работы обещают завершить до октября 2020-го. А вот ремонт на участке с 36 по 46 километр трассы Р-22 «Каспий», подъезд к Элисте и участок с 89 по 100 километр автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» сдадут только в 2021-м.

- Параллельно ведется строительство обхода Волгограда (I этап), расширение до четырех полос участка с 903 по 922 км трассы Р-22 «Каспий», а также строительство обхода поселка М. Горький на трассе А-260, - добавляют в Упрдоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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