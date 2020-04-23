Волгоградские ученые изобрели шлем, защищающий от коронавируса

То ли головной убор мотоциклиста, то ли шлем штурмовика из «Звездных войн» - в любом случае, изобретение волгоградских ученых, которое анонсировали как средство защиты от коронавируса, внушает уверенность: в такой штуке тебе к тебе точно никакая зараза не подберется. Новое устройство волгоградских изобретателей может выйти на мировой рынок уже скоро – авторский коллектив принял вызов времени и мгновенно подключился к спасению планеты от Covid-19.

- Вы помните, когда на первом этапе развития эпидемии коронавируса не хватало средств защиты? Нам наши партнеры из Китая позвонили: срочно дайте нам любое количество масок, у нас закончились! В Китае, с их развитием промышленности, представляете? – рассказывает профессор ВолгГМУ, заведующий лабораторией абилитации и реабилитации ВНМЦ Александр Воробьев. - Затем интернет наполнился мемами - что только жители планеты не надевали на голову, и 5-литровые бутылки, и противогазы.

В противогазе находиться очень сложно – нужно включать большую силу легких. Очки и маски для длительного ношения не подходят – запотевают, натирают, да и 100% защиты не обеспечивают. Волгоградские ученые решили доработать свое изобретение, над которым они трудились с осени 2019 года – защитное устройство для аллергиков. Поняли, что его вполне можно использовать при коронавирусе. И врачам, и всем обычным людям.

Сотрудники волгоградского медуниверситета и медицинского научного центра много общались с пациентами и знают, что при обострении сезонного поллиноза от лекарств спасения мало - спасает только "не выходить из комнаты". Устройство, которое они придумали, фильтрует аллергены, и человеку поступает уже очищенный воздух. Надев на голову такой шлем, можно спокойно выходить на улицу. Ученые полагали, что помимо спасения от аллергии их устройство можно использовать и в качестве защиты на производствах (в химической, металлургической отраслях), в сельском хозяйстве. Теперь есть идея защищаться в этих шлемах от коронавируса.

Лабораторные испытания показали - на фильтре оседает 99% пылевой взвеси.Фото: Екатерина СИМОХИНА

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Устройство выглядит как шлем, только с коробочкой на голове. В ней – фильтр для очистки воздуха и аккумуляторы питания. Оснащен шлем и вентилятором – чтобы стекло не запотевало. Устройство легче, чем мотоциклетный шлем – весит меньше полутора килограммов. При учете, что в нем стоят самые мощные аккумуляторы на 11 часов работы.

- Если кому-то достаточно 3 часов, то шлем будет легче, говорит старший сотрудник ВНМЦ Федор Андрющенко. – Мы готовы его дорабатывать.

Человек постоянно дышит очищенным воздухом, только не делая никаких затрат, как при ношении противогаза. Рассчитано средство защиты на средний размер головы – шлем делали на 3D принтере. Устройство позволяет защищать верхние дыхательные пути и слизистые так, как это не сделает ни одна маска.

Это прототип. Конечно, на выходе с завода шлем будет отличаться. Разработчики полагают, что стоить такое устройство в магазинах будет 1000-1500 рублей. Выпускать планируют в разных комплектациях – обычные, бытовых нужд, более усовершенствованные для врачей и вип-комплектация. Нет, это не особый дизайн и стразы, это возможность ингалирования, увлажнение воздуха и другие приспособления.

Это прототип, который уже испытали в лаборатории. Дизайн у шлемов будет разный.Фото: Екатерина СИМОХИНА

КОГДА ЭТО ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

До того, как шлемы появятся на рынке, пройдет немало времени. Во-первых, нужно получить патент, и все для этого уже сделано. Устройство прошло первую стадию патентирования. Во-вторых, хотя и есть несколько предприятий, готовых заняться выпуском этой продукции (заводы Перми и Екатеринбурга), сейчас их мощности загружены вплоть до осени.

Разработчики уверены, что спрос на шлемы будет. И если к тому времени мы уже одолеем коронавирус, им смогут пользоваться аллергики, велосипедисты и мотоциклисты, чтобы дышать чистым воздухом. Кроме того, учёные уверены: нас ждет вторая волна пандемии коронавируса.

Захотят ли в таких шлемах люди разгуливать по улице? Ученые уверены, что захотят.

- Те, кто страдает сезонным поллинозом, знают, что в это время они готовы что угодно на голову надеть, - уверен Александр Воробьев. А чтобы спастись от коронавируса, тем более.

Возможно, к концу года люди на улицах будут похожи на армию штурмовиков. Хотя хочется более приятного развития событий.