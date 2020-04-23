Семья, работа, книги, спорт и сад: чем занимаются в самоизоляции известные волгоградцы

Коронавирус принес в нашу жизнь ряд ограничений и изменил привычный уклад. Мы узнали, как с этим справляются и чем занимаются сейчас известные волгоградцы - представители бизнеса, культуры, спорта и науки. О своей жизни в самоизоляции рассказали промышленник и депутат облдумы Олег Савченко, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин и музыкант-народник Юрий Щербаков.

ОЛЕГ САВЧЕНКО: ПЕРЕЧИТАЛ ДОСТОЕВСКОГО, УЧУ ИТАЛЬЯНСКИЙ, БЕГАЮ 10 КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ

Известный промышленник и депутат Олег Савченко раньше большую часть времени проводил в разъездах – бесконечные командировки, путешествия, покорение горных вершин и даже пика Винсона в Антарктиде.

- Теперь сижу дома, - рассказывает Олег Савченко, - Хотя вынужден ездить на работу иногда, потому что возглавляю крупную компанию с непрерывным циклом и гособоронзаказом. Никуда не денешься, но очень аккуратно выезжаю.

Со спортом Олег Савченко не расстается. В конце апреля он должен был бежать ультрамарафон – 300 километров в пустыне Намиб. Но из-за пандемии событие перенесли на ноябрь.

- Я полгода готовился, поэтому, как только появляется возможность, бегу. Каждый день 10 километров. Приходится делать это ночью, когда людей нет, в лесу. Перечитал Достоевского, в школе он казался мне тяжелым, с возрастом переосмыслил, открываются новые моменты, связанные с верой. Итальянский язык начал изучать. Не могу сказать, что есть успехи, но вошел в ритм – это самое сложное. Учитывая, как я учил испанский, за два - три месяца освою, - делится Савченко.

Олег Савченко готовится к ультрамарафону. Фото из личного архива.

Все остальное время проводит с семьей. Естественно, приходится бороться с сыном, у которого постоянный соблазн играть в электронные игры. Ведь забрать гаджеты у подростка невозможно – он занимается на удаленке.

- Еще есть куча работы, связанная с новыми проектами. Огромное количество документов прислали из немецкой компании на оценку – около 180 листов технического текста. Не думал, что это будет так интересно. Можно сказать, что после самоизоляции выйду как специалист по планированию инфраструктуры. С новой профессией, с новым языком, в новой спортивной форме и в новом состоянии духа. Возьмусь за классиков, есть возможность воспользоваться этой ситуацией, измениться в лучшую сторону, извлечь жизненные уроки. К тому же Пасха сейчас.

А вот на соцсети Олег Савченко время не тратит, чтобы не быть похожим на всех. Хотя его уже не раз соблазняли поучаствовать в подобных проектах.

- Думаю, что все же сделаю несколько уроков для школьников, если будет свободное время. У меня богатый опыт путешествий, покорения вершин, знание географии. Времени, к сожалению, катастрофически не хватает. Поздно ложусь, рано встаю, несмотря на то, что сижу дома.

ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА: «БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА»

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева проводит дни самоизоляции с семьей в своем доме. Наводит красоту на приусадебном участке, читает, есть время посмотреть любимые сериалы.

- Я все время куда-то бежала и ехала, была чемоданным человеком. Этот месяц для меня возможность все обдумать, побыть с семьей, заняться самообразованием и просто выдохнуть, - признается Татьяна.

Разумеется, не расстается легкоатлетка в эти дни и со спортом. Вместе с другими известными спортсменами присоединилась к акции #физранаудаленке. Записала на видео несколько комплексов упражнений для тех, кто скучает по активной жизни, и тех, для кого привычней не беговая дорожка, а путь к холодильнику.

В своем Instagram Татьяна выложила комплекс упражнений для студентов, у которых нет гантелей и тренажеров, но наверняка найдутся рюкзак и книги - их спортсменка предложила использовать как утяжелители. Под песню Высоцкого «Утренняя гимнастика» показала как прокачать мышцы. Записала комплекс упражнений для школьников и провела онлайн-зарядку. Есть в арсенале последних дней и упражнения от чемпионки для «диванных экспертов» - по заявкам подписчиков.

- Мой комплекс упражнений «Гимнастика для ленивых» для тех, кто каждый понедельник хочет начать заниматься физической культурой, но никак не может слезть с дивана, слишком много соблазнов, - рассказывает Татьяна. - Желаю быть здоровыми, оставаться всегда позитивными и не забывать делать упражнения!

talenik #зарядканаудаленке от чемпионки Татьяны Лебедевой

ВЛАДИМИР ШКАРИН: САМОИЗОЛЯЦИЯ В РАБОТЕ

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин в период самоизоляции находится на своем посту. Ведь Волгоградский медуниверситет не прекращал работу, наоборот – оказался на передовой. Студенты-медики в качестве волонтеров работают на горячей линии, помогают пожилым и маломобильным людям. Кроме того, с конца марта вуз готовит специалистов для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Разумеется, все под контролем ректора. И в колл-центр нужно наведаться, и вузовский центр электронного медицинского образования посетить.

Владимир Шкарин самоизолируется в кабинете. Фото: ВолгГМУ

- Приезжаю на работу (разумеется, соблюдая все предосторожности). Из кабинета дистанционно провожу ученые советы и ректораты, другие совещания проходят. Так что у меня самоизоляция на работе, - рассказывает Владимир Шкарин.

В своем Instagram ректор почти каждый день отвечает на вопросы студентов. В общем, в его жизни ничего особо не изменилось. Так что не приходится придумывать, чем себя занять. Редкое свободное время посвящает себе и своей семье. Единственное, чего он сейчас лишен, так это возможности посещать спортзал, где регулярно занимался.

- Фитнес-центр закрыт, но инструкторы в онлайн-режиме проводят занятия. Поэтому есть возможность поддерживать спортивную форму в домашних условиях. Тренируюсь по вечерам и в выходные дни, - рассказал Владимир Шкарин.

ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ: СЪЕМКИ ПО WHATSAPP И РАБОТА НА ОГОРОДЕ

Юрий Щербаков - потомственный хоперский казак-песельник, уникальный гармонист и исполнитель народных казачьих романсов, солист волгоградского ансамбля казачьей песни «Станица». Его творчеством восхищаются Никита Михалков и Александр Розенбаум.

- Что делаем? Как и все - дома сидим! Иногда выскочишь до матери доехать. Съездили в Новоаннинский - там домик у нас, картошку посадили, огород убрали, песни учим потихонечку дома, - делится Юрий Щербаков.

Юрий Щербаков разучивает новые песни. Фото из личного архива.

Новые реалии вносят изменения в привычное течение жизни. Так, песни для передачи «Завалинка» на России-24 пришлось записывать по WhatsApp. А еще ко Дню Победы подготовили очень интересную песню - «Прости - прощай, семья моя родная, На бой с врагами уезжаю я» из кинофильма «Сталинград» Юрия Озерова.

- Изначально это был марш московских ополченцев. Долго я за этой песней гонялся. Даже на «Мосфильм» звонил в архив, но данных об авторах там не осталось. В интернете информации вообще мало, разве что в старых сборниках остались еще тексты. Но все же песню собрал в единое целое, - рассказывает он о незаслуженно забытой песне. - Если кто из волгоградцев слышал ее от своих дедов, пусть пришлет свой вариант текста. Ведь это же фольклор Великой Отечественной войны.

В общем, скучать в изоляции не приходится.

- Жизнь все равно прекрасна! Надо держаться молодцом, - считает Юрий.