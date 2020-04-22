2020-04-22T09:00:29+03:00
Общество

Финансы на дистанции - в режиме изоляции

Волгоградка Ирина Егорова продолжает вести заметки о том, как она и ее семья справляются с новыми задачами, возникающими из-за вынужденного режима самоизоляции
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Фото: Юлия Пыхалова.Фото: Юлия Пыхалова.
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Публикуем очередной пост нашей читательницы

Месяц в режиме самоизоляции показал, что я неплохая хозяйка: во всяком случае, хорошо получается продумывать меню из имеющихся в наличии продуктов и составлять список необходимых покупок на неделю вперед. А еще одна моя большая радость в том, что дистанционные уроки сын впервые выполнил самостоятельно, ура! За две недели он научится понимать, что именно и в какой последовательности следует делать, усвоил принцип самостоятельной работы с информацией и освоил пользование электронной почтой – достижение для ученика третьего класса, считаю, немалое.

В тот момент, когда мы с подругой – моей бывшей сокурсницей традиционно обсуждали по телефону, какие молодцы мы сами и наши дети, Юля поинтересовалась: одобряю я или порицаю систему материального поощрения детей? Наша дискуссия развернулась, потому что мы стали взвешивать все «за» и «против», как вдруг Юлька, явно чем-то раздосадованная, сказала вслух: «Ну вот, опять!». Поначалу я решила, что ее проказник-кот набедокурил, но в ответ на мой вопрос подруга пояснила:

- Третий день забываю позвонить в банк и узнать, можно ли снять проценты по вкладу или весь вклад в режиме онлайн, не посещая офис? Теперь снова ждать до завтра придется.

- Спорим, не придется? – внезапно я почувствовала себя гуру в финансовых делах.

Поскольку ориентироваться в онлайн банковских услугах за последние недели я научилась и узнала многие новшества, я осознала, что могу помочь Юле.

- Не переживай, подруга, интернет-банкинг активно завоевывает пространство, мы не пропадем! – приободрила я ее. - Во-первых, в Сбербанке сейчас автоматически продлевают все вклады, которые заканчивается в период с 30 марта по 5 мая. Банк тебе будет начислять проценты по текущей ставке вплоть до 6 мая. А во-вторых, воспользоваться своими деньгами можно и не приходя в банк, - через Сбербанк Онлайн. Там можно и закрыть вклад, если нужно.

Окончив речь, я подумала: а ведь какие возможности открыл перед нами мир всемирной паутины! Открыть вклад, пополнять и снимать, оформлять кредит, осуществлять коммунальные платежи, делать выписки и многое другое с помощью Сбербанк Онлайн – узнать это нам помог, в том числе, и режим самоизоляции, который многие ругают. Как говорится, нет худа без добра!

Пожалуй, не только Юлия задается сегодня вопросом по поводу операций по вкладам. Для тех волгоградцев, которые хотят воспользоваться современными опциями, даем пошаговую инструкцию.

Шаг 1.

Зайдите в приложение Сбербанк Онлайн. Если приложение на вашем гаджете или компьютере не установлено, скачайте его на сайте банка. В этом случае понадобится ввести номер телефона для подтверждения всех действий.

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Если вы хотите получить свои деньги:

Шаг 2.

В личном кабинете выберите вкладку «Вклады и счета», найдите нужный вам вклад, около него будет ссылка под названием «Операции». Нажимаете на нее и в выпадающем списке выбираете «Закрыть вклад».

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Шаг 3.

Заполняете форму с пустыми полями – сумму средств, которую вы выводите, а также выберите карту, на которую будут зачислены эти денежные средства. Подтвердите операцию и ждите деньги.

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Если вы хотите открыть вклад:

Шаг 2.

В личном кабинете зайдите в раздел «Вклады», выберите одну из предложенных программ, укажите срок, который вам нужен, и сумму, которую вы планируете положить (для этого уточняете карту или номер счета).

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Шаг 3.

Система автоматически предложит процентную ставку. Если она вам подходит, подтвердите открытие вклада в ПАО Сбербанк.

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