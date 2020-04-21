2020-04-21T11:20:25+03:00
Общество

«Ростелеком» объявляет набор агентов для удаленной работы

«Ростелеком» на Юге объявляет о наборе агентов в сегмент B2B (малый и средний корпоративный бизнес) для дистанционной работы на дому
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Инициатива компании вызвана сложившейся ситуацией в стране и стремлением компенсировать временную потерю занятости для той части населения, которая была трудоустроена в сфере массовых услуг.

«Сегодня многие общественные заведения вынуждены временно закрываться и распускать сотрудников. В результате на рынке труда оказывается большое количество людей с отсутствием в текущих условиях перспективы трудоустройства. Поэтому проявленная нами инициатива может стать для некоторых временным решением жизненных трудностей», – предположил Павел Бугаев, директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Компания предлагает сотрудникам на удаленной работе прозрачное агентское вознаграждение, обучение, предоставление базы клиентов и сопровождение со стороны опытных наставников. В «Ростелекоме» ждут молодых инициативных людей с навыками продаж или желанием их развивать. С каждым из отобранных кандидатов будет заключен договор гражданско-правового характера. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 800 200 41 87.

«Сегодня мы видим активный спрос на дистанционные цифровые сервисы и облачные решения в связи с переходом большинства российских компаний на удаленный режим работы. И нам есть что предложить бизнесу. Системы автоматического дистанционного контроля температуры тела с помощью тепловизоров, сервисы мониторинга и управления информационной безопасностью, комплексные защищенные продукты для организации удаленной работы, а также “Виртуальная АТС” и “Виртуальный ЦОД” – все наши решения обладают высокой скоростью развертывания, легко масштабируемы и безопасны», – отметил Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» для бизнеса предлагает экосистемные решения, повышающие эффективность работы. «Виртуальная АТС» позволяет организовать телефонию на предприятии без приобретения стационарного оборудования, достаточно подключения к интернету. «Виртуальный центр обработки данных» предлагает арендовать вычислительные мощности облачной платформы компании для размещения информационных систем, приложений, веб-сайтов и решения других цифровых задач. «Единая платформа сервисов безопасности» защитит электронную почту, веб-приложения и локальную сеть предприятия от сетевых угроз и кибератак в режиме 24/7.

Узнать подробности об этих и других сервисах можно на официальном сайте «Ростелекома», по номеру 8 800 200 30 00 или в офисах продаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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