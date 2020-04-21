Тяжело в учении, легко в бою

Сильвинитовая обогатительная фабрика – важнейший объект производственного комплекса Гремячинского горно-обогатительного комбината. И в марте, впервые в истории фабрики, на ее территории прошла масштабная учебная пожарная тревога - знаменательное событие, укрепляющее боевой дух подразделений.

В соответствии с планом учений и тренировок в области гражданской защиты на территории и объектах ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» тренировка была посвящена теме «Порядок действий при локализации и ликвидации последствий аварий на объектах СОФ. Позиция – пожар на объекте «Корпус дробления».

Так как такое мероприятие на объектах фабрики проводилась в первый раз, было очень важно отработать четкий порядок взаимодействия всех участников потенциального пожара, проверить готовность подразделений к спасению людей и ликвидации пожара еще на этапе подготовки к запуску фабрики.

Участниками тренировки стали Котельниковский ВГСП, здравпункт Гремячинского ГОКа, ФГПУ «Охрана» и работники фабрики под непосредственным протекторатом диспетчерской службы Рудника.

После проверки готовности и инструктажа участников тренировки на объект «прилетела» команда: «Пожар!» Оказалось, что произошло возгорание хвостовой части конвейера 340 на отметке +0 в корпусе дробления, - условное, конечно же.

Без паники и спешки рядовые работники выполняли свои обязанности. Кто-то с огнетушителем устремился тушить условный пожар, кто-то - выводить людей, а кто-то по локальной радиосвязи оповещал о случившемся руководителя смен и оператора пульта управления.

При тесной взаимосвязи оператора и диспетчера Рудника началось настоящее оповещение: руководители, медики, пожарные, охрана… В общем, закрутилось – понеслось!

На объект возгорания, четко по плану тревоги, прибыл главный инженер фабрики и принял руководство ликвидацией аварии на себя. В соответствии с командами оператора было остановлено оборудование, отключены электричество, газ и вентиляция. Начальники участвующих подразделений постоянно докладывали руководителю тревоги о выполнении предписанных мер. Оператор диспетчерской службы вел непрерывный хронометраж в журнале.

Внезапно пришло тревожное известие: была потеряна связь с машинистом вентиляционных и аспирационных установок, выполняющим свой долг по предотвращению распространения пожара на другие помещения, возможно произошло что-то страшное, само собой, условно!

Пожарным понадобилось всего несколько минут чтобы добраться на объект. Командир отделения Котельниковского ВГСП, пока личный состав проводил боевое развертывание, принял доклад и выяснил обстановку. Спасатели, экипированные в боевые костюмы пожарных, оснащенные дыхательными аппаратами, провели разведку пожара, обнаружили и вывели пострадавшего.

В ту же минуту на автомобиле скорой помощи с проблесковыми маячками и спецсигналами прибыла бригада медицинского обеспечения. Медики приняли пострадавшего, который получил условные ожоги и отравление газом, и оказали сотруднику необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники ФГУП «Охрана» выполняли команды своего руководителя и, выставив посты, оперативно обеспечили беспрепятственный въезд спасателей, но ограничили доступ посторонних к месту пожара.

Тем временем огнеборцы проводили необходимые мероприятия по тушению огня.

К сожалению обстановка улучшаться не собиралась, так как в многоэтажном корпусе фабрики произошло сильное задымление верхних этажей, что затруднило прогноз дальнейшего развития ситуации. К этому время подоспела «тяжелая кавалерия» - боевое отделение районной Котельниковской пожарной части. Взяв ситуацию под свой контроль, используя дополнительное оборудование, сотрудники МЧС довели работы по ликвидации возгорания до победного конца!

И вот долгожданная команда номер два: «Пожар потушен!».

Время всей операции заняло не более 45 минут.

Затем была сверка журналов и уточнение этапов проведенных мероприятий, разбор ошибок и просчетов - процедура необходимая, но уже не такая интересная…

Все мероприятие длилось не более, чем обычный урок в школе, но было, действительно, настоящим уроком боя, который запомнится не только всем участникам, но и тем, кто наблюдал со стороны. Слаженные действия спасателей, умелые манипуляции медиков, оперативная реакция сотрудников фабрики - полученные навыки в дальнейшем помогут команде Гремячинского ГОКа справляться с непростыми ситуациями и добиваться главной цели – чтобы все работники возвращались домой целыми и живыми!

«Тяжело в учении, легко в бою!», - сказал когда-то Суворов.

Оператором ПУ аварийного участка Кондрашовой Е.В. и оператором ПУ смежного участка Плетневой Л.В. произведено оповещение в соответствии со списком телефонов, используемых при проведении учебной тревоги.

Фото: ЕвроХим.

На место пожара прибыло отделение Котельниковского ВГСП и бригада медицинского обеспечения.

Фото: ЕвроХим.

Командиру Котельниковского ВГСП главным инженером СОФ Солодовником А.В. произведен доклад об обстоятельствах пожара, принятых мерах по тушению пожара и численности лиц, оставшихся в зоне пожара.

Фото: ЕвроХим.

Личным составом отделения Котельниковского ВГСП, обнаружен и выведен пострадавший машинист ВАУ Текучев Д.С., который сопровожден и передан бригаде медицинского обеспечения.

Фото: ЕвроХим.

Бригадой медицинского обеспечения выполнены мероприятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему машинисту ВАУ Текучеву Д.С.

Фото: ЕвроХим.

Командиром Котельниковского ВГСП отдано распоряжение личному составу на подачу ствола на решающем направлении и выполнение мероприятий по ликвидации пожара.

Фото: ЕвроХим.

Главным инженером СОФ Солодовником А.В. через оператора ПУ аварийного участка Кондрашову Е.В. передана информация о ликвидации пожара и последствий (пострадавшие, ущерб, эвакуированные) диспетчеру Рудника.