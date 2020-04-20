2020-04-20T10:33:11+03:00
Экономика

ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса

ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Банк провел пилотные сделки на сумму 2 млрд рублей.

Первые кредиты предоставлены в том числе представителям розничной торговли непродовольственными товарами – еще одной отрасли, внесенной в расширенный Правительством РФ перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса. Среди этих компаний – российская сеть обувных магазинов ЭКОНИКА, широко представленная в регионах сеть одежды и аксессуаров Zolla, дистрибутор одежды и аксессуаров «ДжамильКо». Поддержку получила также сеть популярных ресторанов «Теремок» и представители других пострадавших сфер.

ВТБ предоставляет предприятиям кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.

«В рамках поддержки малого и микробизнеса ВТБ уже принял более 1,6 тысячи заявок на сумму более 4 млрд рублей. Сейчас к работе в этом направлении мы приступили и с клиентами из среднего бизнеса. В нынешних условиях им также крайне важна финансовая поддержка. Только за первый день сумма проведенных сделок составила 2 млрд рублей. Мы уверены, что расширение условий государственной программы позволит оказать помощь как можно большему числу людей – работников наших предприятий-клиентов, временно оказавшихся в тяжелой ситуации», – отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это просто фантики друг другу перепродают»: Вице-президент «Лукойла» отреагировал на падение нефтяных цен до отрицательных значений
Леонид Федун объяснил обозревателю «КП» Александру Гамову - как отразятся на российской экономике результаты торгов на Нью-Йоркской товарной бирже
Новости 24
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 апреля 2020: для коронавирусных больных вертолет не дадут
На волгоградцев продолжают составлять протоколы и в области, и в Волгограде
В Волгограде на «Санаторном» начинают заливать фундамент под новую школу
УФАС отменило концерт группы «Серебро» на 9 Мая в Волгограде
В продуктовые наборы для школьников добавили кукурузные хлопья и растительное масло
Житель Казахстана пытался продать в Волгоградской области 139 рогов сайгаков
Главный санврач Волгоградской области: комары не передают коронавирус
Обновлением парка Гагарина в Волгограде займется новый подрядчик
В Волгограде на аферах с угонами и страховками поймали бывшего полицейского
В Волгограде вновь продлен отопительный сезон
В Волгограде ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и сбежали с места ДТП
90 тысяч: в Волгоградской области самая высокая зарплата у врачей - в Камышине
Санавиация не будет доставлять пациентов с коронавирусом в Волгоград
На борьбу с коронавирусом отправят 750 волгоградских студентов-медиков
В Волгограде корпус 7-й больницы отвели для лечения коронавирусных больных
Коронавирус в Волгограде: 13 случаев завезли из-за границы, 26 - из Москвы и Питера, остальные - контактные
В волгоградских больницах лежит 291 пациент с пневмонией
В Волгограде в 2020-м заработают больше двадцати фонтанов
В Волгограде таджик женился на старушке ради гражданства России
Коронавирус в Волгограде: число заболевших перевалило за сотню
В Волгограде парень стрелял с балкона и угодил в окно соседа
Пьяный волгоградец за рулем иномарки чуть не угробил свою 11-летнюю дочь
Под Волгоградом оштрафовали крымчанина, приехавшего торговать в период самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 апреля 2020: зараженных все больше
В Волгограде судьбу «Соснового бора» продолжат решать в июне