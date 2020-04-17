Получить банковскую выписку сидя дома? Нет проблем!

Она и члены ее семьи, как многие волгоградцы, находятся дома в режиме самоизоляции, но открывают для себя лайфхаки, которые помогают справляться с бытовыми и организационными ограничениями.

Режим самоизоляции продолжается на всей территории нашего региона, и мы настолько привыкли к виртуальному общению, что уже с трудом верится в то, что совсем недавно не имели возможность оплатить услуги или записаться на прием к врачу с помощью интернета, экономя и время, и нервы. Именно эту тему мы обсуждали с соседкой-приятельницей по телефону (встречаться лично и режим самоизоляции нарушать – ни-ни!), и Света поделилась:

- Знаешь, я научилась все коммунальные платежи за своих пожилых родителей оплачивать через интернет. Номера лицевых счетов у меня записаны, мама по телефону сообщает сумму платежа, и за несколько минут – оп-па! – все готово. Правда, я не могу сохранить выписки. А пожилые люди, сама знаешь, как устроены: у них должна остаться квитанция об оплате, на всякий случай.

- Так в чем проблема? – не поняла я. – Ты как оплачиваешь?

- Через Сбербанка Онлайн, - ответила соседка.

А когда я сказала, что там же можно сохранить и квитанции, Света удивилась и, кажется, даже не поверила услышанному.

- Открывай и смотри, - продолжила я. - В разделе «Личное меню» заходишь в раздел «История операций» и видишь все оплаты. Выбираешь нужную операцию и сохраняешь нужную справку по операции. Там и печать есть, как мамы привыкли!

Пока я занималась разъяснением, соседка, решив не откладывать дела в долгий ящик, в режиме онлайн принялась разбираться.

Я слушала как Света щелкает мышкой, как вдруг она радостно сообщила:

- Ирин, я нашла еще одну нужную штуку, которая мне нужна была еще месяца два назад, но я раньше забывала для этого в банк сходить, а после думала, что в режиме самоизоляции сделать это невозможно. Нам была нужна выписка по закрытому кредиту, оказывается, тут тоже можно ее сделать. Удобно-то как!

Оказалось, что в Сбербанк Онлайн можно получить самые разные выписки и справки. Словом, полезным у нас вышел телефонный разговор. И настолько увлекательным, что я едва не забыла записать на видео, как мой сын выполняет комплекс упражнений (домашнее задание по физкультуре), и отправить ролик учителю. Пришлось нам с соседкой расстаться хотя бы на время: мне – заняться своими делами, а ей - активным освоением новой для нее опции.

От редакции

Выписки ЖКХ, как правило берутся для самоконтроляю. Но справки и выписки могут понадобиться и для более важных целей: например, сведения о состоянии счетов госслужащих требуются для обязательной подачи декларации, справку для отчетов в налоговые органы и иные контролирующие организации, выписка из расчетного счета для бухгалтерии предприятии и так далее.

Мы думаем, что сегодня, когда многие из-за режима самоизоляции вынуждены оставаться дома, выписки и справки онлайн могут понадобиться не только героине публикации. Чтобы помочь волгоградцам справиться с этим легко и просто через приложение Сбербанк Онлайн, публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1.

Зайдите в приложение Сбербанк Онлайн. Если приложение на вашем гаджете или компьютере не установлено, скачайте его на сайте банка. В этом случае понадобится ввести номер телефона для подтверждения всех действий.

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Шаг 2.

В верхней части страницы нужно выбрать раздел «Прочее». Откройте его, в выпадающем списке выберите «Выписки и справки».

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Шаг 3.

Выберите нужные вам из предложенных: «Выписка по вкладу/счету», «Выписка по дебетовой карте», «Выписка по кредитной карте», «Справка о доступном остатке», «Сведения для госслужащих», «Выписка по кредиту».

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Шаг 4.

Выберите параметры и нажмите «Сформировать».

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Кстати

В этом же разделе можно найти и сформировать реквизиты вашей банковской карты ПАО Сбербанк для перевода. Если карт более одной, выберите нужную и нажмите «Сформировать».