Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования на период действия постановления.

Приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в т. ч. несовершеннолетних.

Медицинская помощь в плановой форме в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции осуществляется:

1

Исключительно по направлению лечащего врача поликлиники по месту прикрепления застрахованного лица или по направлению Комитета здравоохранения Волгоградской области в стационаре или дневном стационаре.

2

Исключительно по направлению лечащего врача поликлиники по месту прикрепления застрахованного лица или по направлению Комитета здравоохранения Волгоградской области при необходимости проведения отдельных инструментальных и лабораторных исследований (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы).

3

В полном объеме пациентам с онкологическими заболеваниями, с болезнями сердечно-сосудистой системы, с болезнями эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе).

При этом Правительство РФ наделило высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ правом увеличивать сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, установленные в территориальной программе ОМС.

Мы заботимся о Вашем здоровье!

«Капитал МС» сообщает о временных изменениях в системе ОМС

Телефон контакт-центра в Волгоградской области

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