Знания по технике безопасности проверит компьютер

Поэтому для планирования, проведения и учета инструктажей по охране труда и безопасности на производстве Гремячинского ГОКа компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» закупила, установила и начала тестирование системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж».

С помощью этой системы новички проходят первый инструктаж на рабочем месте - знакомятся с требованиями производственных инструкций и инструкций по охране труда с последующим контролем полученных знаний, уже занятые на производстве работники проходят повторные инструктажи на рабочем месте. Система предназначена также для ознакомления работников с материалами расследования аварий и несчастных случаев на производстве («молний»). Короткое компьютерное тестирование на ОЛИМПОКС используется и для организации и автоматизации предсменных инструктажей работников по безопасному выполнению работ по профессии. При этом система самостоятельно управляет графиками инструктажей, ведет электронный журнал инструктажей, учет стажировок работников, учет результатов предсменных инструктажей для последующего анализа.

Автоматизированный инструктаж можно осуществлять как на индивидуальной основе, назначая его конкретному работнику персонально (например, вводный инструктаж), так и коллективно, назначая его выбранной группе (бригаде) или категории работников (например, целевой инструктаж при выполнении работ повышенной опасности). Все данные об уровне компетентности работников оперативно фиксируются для последующей корректировки мероприятий по охране труда, что приводит к снижению показателей аварийности и травматизма на производстве.

Сейчас для «ЕвроХим-ВолгаКалия» закуплено десять терминалов, пять из которых включены для опробования в тестовом режиме. Терминалы установлены в нарядных трех участков рудника: пылевентиляционном, буровзрывных работ, горнопроходческих работ. В тестовом режиме инструктаж доступен для горнорабочих подземных, проходчиков, машинистов погрузочно-доставочных машин. Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» производит визуальную идентификацию работника (фотофиксация с помощью веб-камеры) и сохранениет фотографии в архиве системы.

Внедрение системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» дает предприятию ряд преимуществ. Автоматика позволяет снизить трудозатраты специалистов, связанные с планированием, проведением и оформлением результатов инструктажей работников и создать единую базу локальных нормативных документов (производственных инструкций, инструкций по охране труда и др.) по профессиям и видам работ, материалов расследования инцидентов, аварий и несчастных случаев в электронном виде.