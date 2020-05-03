География распространения коронавируса в Волгоградской области: в трех районах нет заболевших

Каждый день из оперштаба приходят тревожные новости: число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области растет. По данным на 3 мая в регионе 474 больных, 12 человек скончались. Расширяется и география распространения COVID-19: только в Алексеевском, Октябрьском и Ольховском районах еще нет ни одного заболевшего коронавирусом. Все остальные муниципалитеты практически регулярно пополняют печальную статистику. Последним накануне сдался Калачевский район, где появился первый инфицированный.

Растет число заболевших волгоградцев. Только 3 мая в Волгограде плюс 24 человека, заболевших коронавирусом. В Волжском – 5 новых случаев, в Городищенском, Еланском, Николаевском районах – по 3 случая, в Иловлинском, Кумылженском, Ленинском и Чернышковском районах – по одному выявленному случаю.

- По возрастной категории среди заразившихся за истекшие сутки: один ребенок до 14 лет; три человека от 18 до 29 лет; 19 жителей от 30 до 49 лет; 19 жителей от 50 до 64 лет; шесть – старше 65-ти лет, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Статистика и география распространения: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 3 мая 2020Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По-прежнему инфекцию приводят из эндемичных районов – Москвы и Дагестана. 8 человек заразились таким образом. Еще 15 случаев – контактные. Остальные 19 заболевших самостоятельно обратились в больницы, источники их заражения устанавливаются.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - добавили в оперштабе.

Сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по районам:

Волгоград – 138 (4 умерли), Николаевский – 52 (2 умерли), Палласовский район - 37, Волжский – 37 (1 умер), Михайловка - 28

Городищенский - 15 (1 умер), Среднеахтубинский - 15, Урюпинский - 15 (1 умер), Камышинский+Камышин - 14, Быковский - 11, Новоаннинский - 11 заболевших коронавирусом,

Ленинский - 10, Серафимовичский - 9, Дубовский+Дубовка - 7, Старополтавский - 7, Кумылженский - 7, Котовский - 7 (1 умер)

Еланский - 6, Иловлинский – 6, Суровикинский - 6, Чернышковский - 5

Даниловский – 4, Жирновский – 4 (1 умер), Новониколаевский - 4, Светлоярский - 4, Фроловский+Фролово - 4,

Киквидзенский - 3, Нехаевский - 3, Котельниковский - 2

Калачевский - 1, Клетский - 1, Руднянский - 1