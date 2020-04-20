На набережной Волгограда установили новые шезлонги

На улице весна, Волга в разливе, цветут деревья, все больше появляется зелени. Только жители Волгограда уже три недели живут в самоизоляции. Улицы не многолюдны, а центральная набережная и вовсе опустела. У редких прохожих проверяют документы и наличие уведомления полицейские. Тем временем, на набережной у памятника - парохода «Гаситель» появились новые скамейки, столик для игры в шахматы со встроенной доской и интересные шезлонги нескольких видов. Мы проверили – выглядят они весьма стильно, к тому еще и удобные. И вид на Волгу здесь не нарушает ограждение, так что это будет прекрасным местом для отдыха.

Так теперь выглядит обновленная набережная.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, приобрели новую парковую мебель на внебюджетные средства. Малые архитектурные формы Ворошиловскому району передала сторонняя организация. Так как сквер у «Гасителя» вне самоизоляции пользуется у волгоградцев и гостей города популярностью, то установить столы, скамьи и шезлонги решили именно там.

Специальные столики ждут любителей шахмат.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Что же касается внешней хрупкости лежаков, то прошлогодние новинки пережили зиму без потерь. Так что ждем окончания самоизоляции и идем гулять.