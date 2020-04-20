Олег Савченко: «Все сегодня находятся в зоне риска»

Из-за пандемии коронавируса российская экономика переживает сложный период. Своим видением ситуации поделился известный промышленник, депутат Волгоградской областной Думы Олег Савченко. По его мнению, озвученный на неделе дополнительный комплекс мер поддержки бизнеса - только начальный этап. За ним последуют новые решения и со стороны правительства, и со стороны администрации президента.

- Как вы оцениваете сложившуюся в экономике ситуацию?

- Миллионы россиян по всей стране в эти дни - в состоянии стресса. Те, кто занят в малом и среднем бизнесе, временно ограничены и в действиях, и в финансах. И если первое можно пережить, то второе грозит предбанкротством. Руководство страны определило наиболее пострадавшие отрасли. И список явно будет расширен.

Президент РФ, если вы обратите внимание, раз за разом предлагает новые и новые возможности, чтобы максимально нивелировать те убытки, те трудности, которые влечет за собой объявление карантина. Я думаю, еще будет ряд мер финансовой, экономической и, в том числе, юридической поддержки, льготы для малого и среднего бизнеса, потому что это жизненно важно. Не хватает этих мер. Они не избыточны, они первые, которые были на поверхности. Исходя из этого, нужно просто потерпеть, подождать.

- Кто сегодня в зоне риска?

- Учитывая, что покупательский спрос упал, все сегодня находятся в зоне риска, все находятся в состоянии предбанкротства. За исключением магазина, за исключением аптек и всего, что связано с медициной. Все, что касается остальных отраслей - нет такой отрасли в России, которая не испытывала бы трудностей. Потому что вся экономика, в том числе в Волгоградской области, рассчитана на потребительский спрос.

15 апреля Президент поставил дополнительные задачи по поддержке предприятий. Малый и средний бизнес наиболее уязвим, здесь нужны срочные меры финансового плана. Тем, кто сохранил 90 процентов персонала, государство выплатит средства на зарплаты сотрудникам за апрель и май. Также будет доработан перечень системообразующих предприятий, которые смогут рассчитывать на льготные кредиты.

- Этого достаточно, чтобы пережить пандемию без потерь?

- Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы предприятия сами определились, сколько им нужно. Себестоимость выживания без всяких злоупотреблений, без всяких компенсаций по дополнительным возможностям, которые были до коронавируса. Здесь предприятия тоже должны пойти на жертву. Естественно, люди не должны пострадать в зарплате. И это тоже вынужденная мера. Я думаю, государство должно присоединиться к собственникам, которые сохранили рабочие места, и помочь им с компенсациями зарплат, которые они получали до кризиса. Все это вместе удержит нашу экономику.

- Как обстоят дела в Волгоградской области?

- Глава государства поручил начать подготовку новых мер поддержки экономики. Над сохранением трудовых и производственных ресурсов работает сегодня и Волгоградская область. Задействованы все возможные механизмы помощи, выстроен диалог с предпринимателями, реализуются меры первого регионального пакета поддержки. Займом Фонда микрофинансирования под 1% годовых воспользовались 12 малых предприятий. На рассмотрении - еще более полусотни заявок. Средства можно направить зарплаты или выполнение других обязательств. Область работает по всем программам, разработанным по поручению президента.