Коронавирус в Волгограде: больше всего заболевших в возрасте до 40

Данные по коронавирусу поступают, словно сводки с фронта. Последнее время число зараженных растет каждый день. Обстановка становится все тревожней. На 17 апреля в Волгоградской области уже 62 заболевших коронавирусом. COVID-19 заразились 54 взрослых и всего 8 детей. Большинство из них - это уже не туристы, прибывшие из-за рубежа, а побывавшие в Москве и те, кто общался с заболевшими. За последние сутки прирост составил четыре человека, накануне было 11. Из новых случаев два контактных от вернувшихся из других регионов, один привезен с Кипра. Как сообщил на традиционном брифинге зам. председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, подтвержден диагноз коронавирус у трех жителей Волгограда и одного жителя Котовского района.

Среди заболевших коронавирусом в Волгоградской области больше всего пациентов в возрасте от 21 до 40 лет, их 17 человек. На втором месте больные в возрасте от 41 до 50 лет - их 15. Среди возрастных заболевших: 60 - 64 года (11 случаев заражения коронавирусом) и среди волгоградцев старше 65 лет - 7 больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/773751" frameborder="0"></iframe> Обстановка с коронавирусом в Волгограде на 17 апреля 2020.Екатерина СИМОХИНА

В коронавирусных больницах Волгограда также прибавилось пациентов - за последние сутки в госпитали поступило 27 человек с подозрением, выписано 15 выздоровевших. На 17 апреля в больницах находятся уже 304 человека, среди них 296 взрослых и 8 детей и подростков. 23 пациента с коронавирусом уже завершили лечение, одна женщина умерла в Жирновске. Итого в стационарах на сегодня остаются 38 пациентов с подтвержденным диагнозом. Большинство из них болеют легко. Но есть и тяжелые.

- В тяжелом состоянии по-прежнему трое больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, - сообщил Николай Алимов.

В реанимации сейчас трое. Это бабушка 78 лет и 39-летний мужчина - они находятся в пятой больнице Волгограда. Еще один тяжелый больной - мужчина среднего возраста - лежит в четвертой больнице с пневмонией. Схемы лечения разные, принципиально отличаются, отмечают медики. У коронавируса своя специфика.

Под наблюдением на домашнем карантине в Волгоградской области остаются еще 916 человек. Эта цифра каждый день уменьшается. А вот количество проведенных тестов растет, проверили на коронавирус

Динамика заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области.

- По каждому случаю заражения коронавирусом Роспотребнадзор свое расследование проводит. Пока мы в каждом случае выявляем источник, в итоге становится понятно, откуда вирус пришел, - отметил Николай Алимов.

Так что в четвертую стадию, когда вирус начинает распространяться уже бесконтрольно и везде, Волгоградская область еще не вошла.

Что касается федеральной и региональной статистики, то они по-прежнему разнятся. В столице так и не учли ни умершую, ни новых выздоровевших в Волгограде.