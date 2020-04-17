В ЦПКиО Волгограда готовят сцену и площадки под фестиваль ParkSeason Fest

Коронавирус, конечно внес коррективы в жизнь Волгограда, но в Центральном парке культуры и отдыха работа кипит живо – сажают деревья, монтируют аттракционы и спортивные объекты, делают подсветку… К августу 2020-го этот парк должен преобразиться до неузнаваемости, ведь именно в конце лета здесь планируют провести масштабный музыкальный фестиваль ParkSeason Fest.

Напомним, на этот фестиваль собираются приехать группа «Сплин» и Элджей, Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль», Ольга Бузова и Миша Марвин (Black Star), зарубежная команда «Guano Apes», «Каспийский груз», Bad Balance, KREC, «Кис-Кис» - всего более 30-ти исполнителей.

Для сцены у "Волгоград Арены" уже расчистили площадку. Фото администрации ВО.

Сегодня в парке оперативно готовят зону, где установят главную сцену, монтируют подсветку у «Колеса обозрения» и этнозону (где установят казачий курень). Параллельно подрядчик монтирует объекты спортивной зоны. Здесь появятся теннисные корты, мини-гольф, столы для настольного тенниса, шахматный городок, тренажеры на открытом воздухе и даже луна-парк.

Параллельно в парке делают этнозону и другие тематические площадки. Фото администрации ВО.

- На очереди — политехническая экспозиция «Нобелевский городок» и зона водных аттракционов, - добавляют в администрации региона.

В этом году высадят еще 10,5 тысячи растений. Фото администрации ВО.

Одновременно занимаются озеленением парка. 20 тысяч кустарников и 1,5 тысячи деревьев уже высажены, а вскоре появятся еще 10,5 тысячи растений, в том числе и уникальные для нашего региона деревья - магнолии, гинго, вечнозеленые псевдотсуги, 75 сакур – в честь 75-летия Великой Победы.

В честь 75-летия Победы в парке появится 75 сакур. Фото администрации ВО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, приехав сегодня в ЦПКиО, остался доволен активной работой, которая здесь ведется.

- Еще предстоит многое сделать, но набранный темп говорит о том, что к 15 августа мы в полном объеме подготовим основную площадку ЦПКиО для проведения фестиваля молодежи и студентов, - отметил глава региона.

Более полторы тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников уже высадили. Фото администрации ВО.

А в администрации напомнили, что концессионер парка пообещал сделать на этой территории еще площадку уличных видов спорта, зону автограф- и селфи-сессий известных блогеров, лектории, фудкорт, дизайн-маркет, интерактивные зоны и многое другое. При этом вход в ЦПКиО останется бесплатным.