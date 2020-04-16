ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня

-Мы готовы приступить к разработке ее условий совместно с Правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня,- сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

На сегодняшний день кредиты на покупку недвижимости в данном сегменте занимают значительную долю в нашем ипотечном портфеле. Возможность приобретения качественного и комфортного жилья на льготных условиях крайне важна для населения и устойчивого социального развития нашей страны.

Мы считаем, что новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста, показанные в первом квартале. В частности, ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на треть, при этом март стал рекордным месяцем по объему проведенных сделок (84 млрд рублей).

Для населения это станет отличной возможностью решить свой жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной процентной ставке.

Аналогичная программа поддержки, запущенная в 2015 году, сразу показала свою эффективность, поэтому мы считаем, что этот опыт необходимо использовать для оперативного запуска нового проекта.