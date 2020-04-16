2020-04-16T16:15:33+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции проведет онлайн-конференции для клиентов

ВТБ Капитал Инвестиции в условиях самоизоляции запустили новый формат коммуникаций с клиентами
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Еженедельно по четвергам будут проводиться онлайн-конференции на странице Школы инвестора ВТБ. У всех желающих есть возможность задать вопрос по ситуации на финансовых рынках, интересующим активам, коллективному инвестированию и брокерскому обслуживанию. Ответы на них команда ВТБ Капитал Инвестиции опубликует в режиме онлайн. В этот четверг пройдет уже третье подобное мероприятие. Его темой станет влияние сделки ОПЕК+ на финансовые рынки.

Первая онлайн-конференция ВТБ Капитал Инвестиции прошла 2 апреля и была посвящена текущей ситуации на рынках, проблемам управления активами и инвестирования средств в период пандемии. Число посетителей страницы мероприятия во время его проведения превысило 5000 человек, более 450 из них приняли активное участие - задавали вопросы и голосовали за понравившиеся. Темой второй конференции 9 апреля стали перспективы фондового рынка в России и США. 16 апреля команда ВТБ Капитал Инвестиции готова будет в рамках мероприятия поговорить о влиянии сделки ОПЕК+ на финансовые рынки.

«Март был рекордным для брокерского бизнеса ВТБ. Число новых открытых счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты – в 2,5 раза, объем пополнений – в три. Мы видим рост интереса клиентов к рынку и для их удобства разработали новый формат коммуникаций, в рамках которого каждый желающий сможет задать актуальные для него вопросы и получить по ним оперативную консультацию. В текущих условиях видим высокий спрос на такое общение, поэтому продолжим проводить еженедельные конференции по самым актуальным для рынка темам», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян
Банковские аналитики высчитали наступление новой реальности — прогресс вывел людей из глубинки в мегаполисы, теперь прогресс уведет их назад. И поводом для этого станет коронавирус
Новости 24
Самоизоляция в Волгограде: плюс 41 протокол нарушителям режима
Из-за коронавируса в Волгограде посадили на карантин экспетов-криминалистов МВД
Под Волгоградом рыбака оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции
Роспотребнадзор потребовал не пускать волгоградцев в храмы на Пасху
Фонтан «Стекло воды» и фонари – музыкальные инструменты: подрядчик начал реконструкцию возле ДК на Тракторном
Самоизоляция в Волгограде: автобусы битком, троллейбусы полупустые
Волгоградец незаконно выкачал из нефтепровода 24 тонны сырой нефти
В Волгограде бизнесмен скрыл 9,5 миллионов рублей налогов
Заболевшая коронавирусом контактировали с погибшей в Жирновске женщиной
В Волгограде продавец украл из кассы супермаркета 180 тысяч, чтобы погасить кредиты
Волгоградцы стали меньше травиться алкоголем
Главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек
Коронавирус в Волгограде: за сутки 11 новых заболевших
В Волгограде природоохранная прокуратура наказала штрафом нефтяную компанию
В Волгограде ликвидируют предприятие «Горпитомник»
Мэрия Волгограда заставит подрядчиков исправить недочеты на отремонтированных дорогах
В Волжском девушка на «Лексусе» устроила ДТП с тремя пострадавшими
Волгоградские коммунальщики готовят городские фонтаны к летнему сезону
Неожиданности самоизоляции: Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет