ВТБ Капитал Инвестиции проведет онлайн-конференции для клиентов

Еженедельно по четвергам будут проводиться онлайн-конференции на странице Школы инвестора ВТБ. У всех желающих есть возможность задать вопрос по ситуации на финансовых рынках, интересующим активам, коллективному инвестированию и брокерскому обслуживанию. Ответы на них команда ВТБ Капитал Инвестиции опубликует в режиме онлайн. В этот четверг пройдет уже третье подобное мероприятие. Его темой станет влияние сделки ОПЕК+ на финансовые рынки.

Первая онлайн-конференция ВТБ Капитал Инвестиции прошла 2 апреля и была посвящена текущей ситуации на рынках, проблемам управления активами и инвестирования средств в период пандемии. Число посетителей страницы мероприятия во время его проведения превысило 5000 человек, более 450 из них приняли активное участие - задавали вопросы и голосовали за понравившиеся. Темой второй конференции 9 апреля стали перспективы фондового рынка в России и США. 16 апреля команда ВТБ Капитал Инвестиции готова будет в рамках мероприятия поговорить о влиянии сделки ОПЕК+ на финансовые рынки.

«Март был рекордным для брокерского бизнеса ВТБ. Число новых открытых счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты – в 2,5 раза, объем пополнений – в три. Мы видим рост интереса клиентов к рынку и для их удобства разработали новый формат коммуникаций, в рамках которого каждый желающий сможет задать актуальные для него вопросы и получить по ним оперативную консультацию. В текущих условиях видим высокий спрос на такое общение, поэтому продолжим проводить еженедельные конференции по самым актуальным для рынка темам», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.