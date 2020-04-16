Социальный бизнес будущего: волгоградские дети создают роботов

Когда бизнес и забота о людях – одно целое, этот бизнес обречен на успех. А если социальный предприниматель правильно выбирает основу своего любимого дела, то за ним – будущее. Волгоградская фирма «Синергетика» доказывает это на своем примере. Вот уже пять лет ее воспитанники изучают робототехнику и программирование, которые делают нашу ежедневную жизнь комфортной. Компания под руководством Сергея Пелиха двигает наше общество вперед, в эпоху роботов и высоких технологий.

Всего бы этого не было без поддержки Центра инноваций социальной сферы Волгоградской области. Благодаря Центру, «Синергетика» попала в реестр соцпредприятий, а это – масса новых возможностей.

Фото:Центр инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Мой бизнес».

- Расскажите о своей фирме: чем вы занимаетесь?

- «Синергетика» - это большая, сплоченная команда людей, ориентированная на развитие наших детей. Мы существуем с 2016 года, на сегодняшний день в Волгограде есть пять филиалов с современным оборудованием. Мы занимаемся проектами развития инженерно-технического творчества для детей младшего (от 6 до 8 лет) и среднего возраста (от 9 до 16 лет), помогаем им освоить основы робототехники, инжиниринга и программирования, 3D-моделирования, развиваем их творческую активность и самостоятельность.

Фото:Центр инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Мой бизнес».

Современные дети живут в век технологий, когда гаджеты и компьютер – не роскошь, а средство общения, обучения. Наглядный пример – дистанционное образование в период пандемии. Несомненно, дети быстро осваивают даже самые сложные устройства. Мы же приглашаем их дальше, в другой мир: мир, где можно создать робота, моделировать и программировать самому.

Фото:Центр инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Мой бизнес».

- То есть дети не просто пользуются современными технологиями, но и понимают процесс их создания, сами в этом участвуют! А где они могут этим похвастаться?

- Например, в марте мы возили наших юных изобретателей на всероссийский фестиваль «РобоАрт-2020». Я считаю, мы справились. Пять волгоградских команд заняли призовые места в разных номинациях, в том числе три – первых. Конечно, это заслуга детей, у нас есть настоящие таланты. Мы в свою очередь направляем, даем знания и мотивацию.

Всегда участвуем в региональных конкурсах, разных мероприятиях, соревнованиях. Воспитанники получают грамоты и дипломы победителей.

Фото:Центр инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Мой бизнес».

- Вы развиваете детей, а кто помогает развиваться вам?

- Сейчас довольно непростое время, поэтому государственная поддержка крайне важна. Во-первых, благодаря Центру инноваций социальной сферы Волгоградской области наша фирма попала в реестр социальных предприятий. Это открывает новые возможности, как итог бизнес приносит доход и пользу обществу. Статус социального предприятия гарантирует те меры поддержки среднего и малого предпринимательства, которые предложены бизнесу в условия пандемии

Напомним, стать социальным предпринимателем и попасть в реестр можно до 1 мая 2020 года. Необходимо собрать пакет документов и отправить его в ЦИСС.

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