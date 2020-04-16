2020-04-16T10:05:54+03:00
Экономика

ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату

С 15 апреля ВТБ отменил для своих клиентов требования наличия любого зарплатного проекта при обращении за кредитом на выплату работникам зарплаты
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Заемные средства также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. ВТБ также расширил сроки кредитования по данной программе с 6 месяцев до 1 года.

Заявка принимается, если заемщик соответствует требованиям Федерального закона 209, относится к категории малого бизнеса или микропредприятия, ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня, численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка находится в пределах 800 млн рублей.

Помимо краткосрочных беспроцентных кредитов на полгода ВТБ одобряет кредитные сделки на срок до 12 месяцев с полным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. Ставка кредитования на оставшийся период составит 4% годовых.

Банк активно информирует малый бизнес об условиях программы и возможностях ею воспользоваться, чтобы поддержать как можно больше своих клиентов, оказавшихся в сложных условиях вынужденного ограничения работы. ВТБ следит за развитием ситуации и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских предпринимателей.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99. Решение о предоставлении кредита будет принято за один рабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян
Банковские аналитики высчитали наступление новой реальности — прогресс вывел людей из глубинки в мегаполисы, теперь прогресс уведет их назад. И поводом для этого станет коронавирус
Новости 24
В Волгограде бизнесмен скрыл 9,5 миллионов рублей налогов
Трое из 11 заболевших коронавирусом контактировали с погибшей в Жирновске женщиной
В Волгограде продавец украл из кассы супермаркета 180 тысяч, чтобы погасить кредиты
Волгоградцы стали меньше травиться алкоголем
Главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек
Коронавирус в Волгограде: за сутки 11 новых заболевших
В Волгограде природоохранная прокуратура наказала штрафом нефтяную компанию
В Волгограде ликвидируют предприятие «Горпитомник»
Мэрия Волгограда заставит подрядчиков исправить недочеты на отремонтированных дорогах
В Волжском девушка на «Лексусе» устроила ДТП с тремя пострадавшими
Волгоградские коммунальщики готовят городские фонтаны к летнему сезону
Неожиданности самоизоляции: Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет