Специалисты газораспределительных компаний Волгоградской области обеспечивают бесперебойное газоснабжение жителей

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Стоит отметить, что ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» входят в число непрерывно действующих организаций, обеспечивающих безопасность на газифицированных объектах. Подразделения, отвечающие за бесперебойное газоснабжение и функционирование коммунальной инфраструктуры, должны осуществлять свои функциональные обязанности постоянно, иначе жители могут лишиться тепла и газа, вырастет аварийность на газовых сетях, что недопустимо. Своевременная проверка газового оборудования и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасность жителей.

Также в штатном круглосуточном режиме продолжает работать аварийно-диспетчерская служба, принимая заявки по телефону 04 (с мобильного 104).

На предприятиях осуществляется полный комплекс мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Ведётся постоянный контроль за здоровьем сотрудников, выдаются антисептики и средства индивидуальной защиты.

Справка:

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» входят в Группу «Газпром межрегионгаз».

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