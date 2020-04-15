СОГАЗ-Мед о женских онкологических заболеваниях

Теперь страховые медицинские компании обязаны контролировать, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в срок, установленный порядком, и помогать пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи. Специалисты страховой медицинской компании будут сопровождать пациентку с момента постановки врачом диагноза: «подозрение на злокачественное новообразование» до назначения лечения, а также при нерегулярном диспансерном наблюдении у врача. Кроме того, усиливается экспертный контроль за своевременностью и качеством оказания онкологической помощи.

Онкология молочных желез молодеет

За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости, и рак молочной железы находится на 1 месте среди причин смертности женского населения. Если раньше онкология молочных желез считалась заболеванием зрелых женщин, то сейчас у этого заболевания нет возрастных особенностей.

Факторы риска развития рака молочной железы

Помимо акушерских и гинекологических факторов риска развития опухолей молочных желез, имеет значение генетическая предрасположенность и мутации определенных генов. Прохождение УЗИ молочных желез и маммографии в рамках профилактических осмотров и диспансеризации позволяет выявлять опухоли как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях, что крайне необходимо для своевременного назначения лечения. При наличии медицинских показаний и факторов риска развития рака молочной железы врач может дать направление на маммографию в любом возрасте независимо от периода прохождения профилактических осмотров. Кроме того, каждой женщине необходимо регулярно проводить «самообследование» молочных желез для исключения узелковых образований.

Рак шейки матки

Рак шейки матки - одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Развитие данного заболевания не связано с наследственными факторами риска. Превращение в злокачественное образование возникает на фоне доброкачественных и предраковых процессов шейки матки. Риск заболеть раком шейки матки выше при раннем начале половой жизни, частой смене партнеров, наличии инфекций половых путей, вируса папилломы человека (ВПЧ) и травматических повреждений шейки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемости приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обязательными профилактическими мероприятиями являются цитологическое исследование мазка на наличие атипических клеток 1 раз в год и кольпоскопическое исследование при изменениях специальным прибором, представляющим собой бинокуляр с освещением («аналог микроскопа»).

Рак тела матки

Рак тела матки- самая частая злокачественная опухоль женских половых органов и 2-я по частоте после рака шейки матки. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 55-59 лет. К факторам риска развития данной патологии относятся отсутствие родов, эндокринно-обменные нарушения, поздняя менопауза, возраст старше 55 лет. Раннее проявление симптомов заболевания в виде кровотечения и возможность визуализации опухоли с помощью методов ультразвуковой диагностики и анализ результатов гистологического исследования материала позволяют выявить рак тела матки на ранних стадиях почти у 80% больных. Данные методы диагностики и своевременное оперативное лечение в большинстве случаев обеспечивают положительный результат лечения.

Возможные симптомы онкологических заболеваний женских половых органов

- Кровотечения (вне менструального цикла, чаще «контактные», в менопаузе)

- Изменение общего самочувствия (слабость, усталость, дискомфорт и выделения).

- Резкое снижение веса.

Рак яичников

Злокачественная опухоль ткани яичника характеризуется быстрым ростом и появлением метастазов. Из-за бессимптомного течения заболевания рак яичников диагностируется довольно поздно. В качестве факторов риска развития рака яичников рассматриваются: отсутствие беременностей, длительная заместительная гормонотерапия и наследственные мутации генов. Проблема своевременной постановки диагноза заключается в отсутствии характерных симптомов на ранних стадиях. Средний возраст женщин на момент постановки диагноза - 59 лет. Если появились подозрения на любую опухоль яичника, то пациентке обязательно дается направление на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови для определения онкомаркеров, а затем в зависимости от результатов - на консультацию к онкологу и обязательное оперативное лечение.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.СОГАЗ-Мед желает всем женщинам здоровья, красоты и благополучия.

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Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

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