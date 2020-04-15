2020-04-15T08:45:32+03:00
Общество

СОГАЗ-Мед о женских онкологических заболеваниях

СОГАЗ-Мед напоминает, что после введения новых Правил обязательного медицинского страхования (ОМС) пациенты с впервые выявленными онкологическими заболеваниями или подозрениями на них находятся в зоне особого внимания
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь страховые медицинские компании обязаны контролировать, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в срок, установленный порядком, и помогать пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи. Специалисты страховой медицинской компании будут сопровождать пациентку с момента постановки врачом диагноза: «подозрение на злокачественное новообразование» до назначения лечения, а также при нерегулярном диспансерном наблюдении у врача. Кроме того, усиливается экспертный контроль за своевременностью и качеством оказания онкологической помощи.

Онкология молочных желез молодеет

За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости, и рак молочной железы находится на 1 месте среди причин смертности женского населения. Если раньше онкология молочных желез считалась заболеванием зрелых женщин, то сейчас у этого заболевания нет возрастных особенностей.

Факторы риска развития рака молочной железы

Помимо акушерских и гинекологических факторов риска развития опухолей молочных желез, имеет значение генетическая предрасположенность и мутации определенных генов. Прохождение УЗИ молочных желез и маммографии в рамках профилактических осмотров и диспансеризации позволяет выявлять опухоли как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях, что крайне необходимо для своевременного назначения лечения. При наличии медицинских показаний и факторов риска развития рака молочной железы врач может дать направление на маммографию в любом возрасте независимо от периода прохождения профилактических осмотров. Кроме того, каждой женщине необходимо регулярно проводить «самообследование» молочных желез для исключения узелковых образований.

Рак шейки матки

Рак шейки матки - одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Развитие данного заболевания не связано с наследственными факторами риска. Превращение в злокачественное образование возникает на фоне доброкачественных и предраковых процессов шейки матки. Риск заболеть раком шейки матки выше при раннем начале половой жизни, частой смене партнеров, наличии инфекций половых путей, вируса папилломы человека (ВПЧ) и травматических повреждений шейки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемости приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обязательными профилактическими мероприятиями являются цитологическое исследование мазка на наличие атипических клеток 1 раз в год и кольпоскопическое исследование при изменениях специальным прибором, представляющим собой бинокуляр с освещением («аналог микроскопа»).

Рак тела матки

Рак тела матки- самая частая злокачественная опухоль женских половых органов и 2-я по частоте после рака шейки матки. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 55-59 лет. К факторам риска развития данной патологии относятся отсутствие родов, эндокринно-обменные нарушения, поздняя менопауза, возраст старше 55 лет. Раннее проявление симптомов заболевания в виде кровотечения и возможность визуализации опухоли с помощью методов ультразвуковой диагностики и анализ результатов гистологического исследования материала позволяют выявить рак тела матки на ранних стадиях почти у 80% больных. Данные методы диагностики и своевременное оперативное лечение в большинстве случаев обеспечивают положительный результат лечения.

Возможные симптомы онкологических заболеваний женских половых органов

- Кровотечения (вне менструального цикла, чаще «контактные», в менопаузе)

- Изменение общего самочувствия (слабость, усталость, дискомфорт и выделения).

- Резкое снижение веса.

Рак яичников

Злокачественная опухоль ткани яичника характеризуется быстрым ростом и появлением метастазов. Из-за бессимптомного течения заболевания рак яичников диагностируется довольно поздно. В качестве факторов риска развития рака яичников рассматриваются: отсутствие беременностей, длительная заместительная гормонотерапия и наследственные мутации генов. Проблема своевременной постановки диагноза заключается в отсутствии характерных симптомов на ранних стадиях. Средний возраст женщин на момент постановки диагноза - 59 лет. Если появились подозрения на любую опухоль яичника, то пациентке обязательно дается направление на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови для определения онкомаркеров, а затем в зависимости от результатов - на консультацию к онкологу и обязательное оперативное лечение.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.СОГАЗ-Мед желает всем женщинам здоровья, красоты и благополучия.

.

.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

Лицензия ОС № 3230-01 от 28.02.2019г. Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Специалисты газораспределительных компаний Волгоградской области обеспечивают бесперебойное газоснабжение жителей
В целях профилактики коронавирусной инфекции работа с обращениями абонентов в филиалах ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и подразделениях АО «Волгоградгоргаз» осуществляется в дистанционном режиме до 30.04.2020 г
СОГАЗ-Мед о женских онкологических заболеваниях
СОГАЗ-Мед напоминает, что после введения новых Правил обязательного медицинского страхования (ОМС) пациенты с впервые выявленными онкологическими заболеваниями или подозрениями на них находятся в зоне особого внимания
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Нетребский Николай Иванович – сын полка, герой Великой Отечественной войны
Война его застала в детском доме, ему было 8 лет. Из окружения спас офицер Красной Армии. Получил медали за освобождение Кавказа, Будапешта, серебряную медаль «За Боевые заслуги». Паренек постарше - его боевой товарищ… Расскажите и вы о своих героях
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: с 15 апреля изменится расписание пригородных электричек
Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 15 апреля составило 47 человек
Облил бензином, угрожал поджечь: волгоградец чуть не убил родную дочь
Волгоградский Роспотрабнадзор: пневмоний стало меньше, грипп ушел
Открыто голосование за проекты, которые предложили властям волгоградцы
Пьяный без прав: камышанин устроил ДТП на трассе Саратов – Волгоград
Проспект Университетский в Волгограде ремонтируют по ночам
Самоизоляция в Волгоградской области: где пройдут патрули 15 апреля
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 апреля 2020: 47 заразившихся и первая смерть от COVID-19
У ДОСААФ Волгоградской области новый глава – Анатолий Знова
В Волжском с 15 апреля завершается отопительный сезон
В Волгоградскую область поступило 263 миллиона рублей на выплаты медикам
Еще 69 волгоградцев получили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Волгограде запустят еще один спецмаршрут – на Нижний Тракторный
В Волгограде созданы мобильные группы врачей, выезжающих к тяжелым пациентам
Шел с гостей, украл трех лошадей: под Волгоградом поймали конокрада
Как коронавирус в Волгограде заставил мужчину вернуть долг соседке-медику
Администрацию Котово обязали отремонтировать водопровод, который лопался 11 раз за год
Роспотребнадзор исключил из плана проверок 126 волгоградских ООО и ИП
В Волгограде медиков обследуют на коронавирус: зараженных нет
Почта России приглашает волгоградцев на работу
Волгоградцам покажут «Сарепту» на цветных снимках 19 века