Волгоградцы просят губернатора открыть парикмахерские и ателье

Вот уже месяц Волгоградская область живет в режиме повышенной готовности из-за коронавируса, три недели не работают многие магазины и предприниматели, 16 дней жителям региона запрещено покидать квартиры и дома без прописанных в постановлении губернатора шести причин. Многие закрытые из-за угрозы эпидемии предприятия и организации терпят убытки и оказались на грани выживания. Особенно нелегко малому бизнесу. Тяжело переживают отсутствие возможности подстричься, сделать маникюр, фото на паспорт и получить другие привычные услуги и волгоградцы. Поэтому уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Устинова и Общественная палата региона направили губернатору обращения с просьбой открыть парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, мастерские по ремонту и другие. Разумеется, при условии соблюдения ими максимальных мер безопасности и дезинфекции. В оперативном штабе «КП-Волгоград» эту информацию подтвердили. Но пока решения по этому вопросу не озвучили.

В обращениях речь идет о разрешении оказывать парикмахерские услуги для закрытых ныне парикмахерских и салонов красоты, возобновлении работы косметологических салонов, в части услуг с медицинской лицензией. А также разрешении для фотоателье делать фото на документы, принимать заказы в мастерских по ремонту мебели и обуви, пошиву и крашению одежды. Все это общественники предлагают разрешить при условии, что посетителей будут принимать исключительно по записи, при этом на каждого человека должно быть не менее 10 «квадратов» площади помещения. Также салоны и мастерские обязаны будут проводить дезинфекцию.

- [Это] положительно скажется на экономическом состоянии субъектов предпринимательской деятельности <…> и на экономике Волгоградской области в целом, - говорится в обращении Ольги Устиновой.

- Положительное решение <…> позволит снизить социальную напряженность, - отмечают в Общественной палате Волгоградской области.

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