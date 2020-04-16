Пойме воды хватит, рыбе – нет: волгоградские экологи с самолета посмотрели, как наполняются ерики и озера

Глядя на то, как высокими темпами каждый день разливается Волга, волгоградцы спрашивают в надежде: неужели период маловодья закончился, и воды наконец-то хватит и человеку, и сельскому хозяйству, и рыбной отрасли? Все помнят, как в прошлые годы тонны рыбы погибали из-за маловодья в Астрахани. Помнят и засуху, когда высыхали колодцы у жителей Среднеахтубинского района, погибал урожай. Но, как выяснилось, радоваться рано. В этом году воды немного, и специалисты снова встали перед выбором: обводнить пойму для нужд человека, для урожая, или обеспечить благоприятные условия для нереста рыбы. Выбрали первое. Как наполняется пойма, корреспондент «КП-Волгоград» посмотрел вместе с экологами во время облета Волго-Ахтубинской поймы.

В этом году ситуация сходная с прошлым годом, хотя и паводок ранний. Из-за дефицита водных ресурсов было два варианта развития событий: сбрасывать быстро и много воды, либо долго и понемногу, давая возможность воде прогреться. Второго варианта хотела бы Астраханская область - рыбная отрасль и так очень пострадала в предыдущие годы. Но межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада приняла решение о максимальных сбросах - 25 тысяч кубометров в секунду - в течение пяти дней с 13 по 17 апреля. Только так, по мнению специалистов, можно обводнить Волго-Ахтубинскую пойму и обеспечить водой жителей Заволжья и местных сельхозпроизводителей.

Чтобы оценить размах обводнения поймы, экологи совершают облет на кукурузнике.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Принятое на федеральном уровне решение направлено, в первую очередь, на защиту интересов жителей Волгоградской и Астраханской областей и сохранение уникального природного объекта,- объясняют чиновники облкомприроды.

МАЛЬКИ ПОГИБНУТ?

Президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин считает, что такой режим сброса приведёт к катастрофе с рыбными запасами.

- Можно прямо утверждать, что большое количество вымеченной икры останется на траве и никакой рыбы из нее уже не уродится. А там, где появится малек, он весь вымрет в результате отшнурования и пересыхания водоемов. Мы повторим катастрофический опыт 2019 года, — написал на днях Маркин в своем письме председателю Общественного совета при Росрыболовстве Герману Звереву. Глава «Каспрыбы» отмечает, что сейчас идут холостые сбросы, для нереста вода слишком холодная. (Вобла нерестится при температуре +8, лещ в +10, сазан в +12). Сейчас температура воды в Астраханской области – в районе +4…+5 градусов. А когда она прогреется достаточно, возможно, ее в водохранилищах просто не будет.

Ерики уже наполнились водой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Подъем уровня воды в дельте Волги начался с конца второй декады марта. Поступление воды на нерестилища началось 25 марта. Это более чем на месяц раньше среднемноголетней даты. Уровень стабильно растет, и по состоянию на 13 апреля превышает прошлогоднюю величину почти на 2 м. При этом температура воды не прогрелась до нерестовых значений. Сброс воды до настоящего время можно назвать холостым, - соглашаются и в пресс-службе КаспНИРХ.

Росводоресурсы о стенаниях астраханцев знают. Но говорят, что отложить сбросы до необходимых для нереста температур невозможно: водохранилища сейчас наполнены максимально. И снизить объёмы тоже нельзя: иной режим может привести к тому, что Волго-Ахтубинская пойма не наполнится, без орошения останутся целые поля с зерновыми и овощами. Без воды останется птица и скот.

Всех устроил бы режим, который называют оптимальным: 14 дней по 27 тысяч кубометров в секунду. Тогда «напиться» хватило бы всем. Но воды в этом году будет мало.

- Приток в апреле - всего 50-60% от нормы. И воду надо сбрасывать сейчас, пока она есть, - объясняет заместитель руководителя отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Александр Жихарев.

В любом случае, после того, как пик закончится, сбросы станут ежедневно снижаться по 2 тысяч кубометров в секунду, и к 22 апреля выйдут на «рыбохозяйственную полку» - 16 тысяч кубометров в секунду.

- Дата завершения расходов в таком объеме будет определяться фактически складывающейся гидрологической обстановки в мае текущего года, - сообщает «Волжская ГЭС».

КАК УДЕРЖАТЬ ВОДУ

Сегодня, на четвертый день пиковых сбросов, уже можно оценить ситуацию. Экологи облкомприроды мониторят ситуацию и с земли, и с воздуха. Во время облета территории видно, как стремительно вода заполняет ерики и озера, с шумом проходя через водопропускные трубы плотин.

Теперь задача – удержать воду, чтобы она не ушла. Для этого в последние годы в нашей области активно строили водопропускные сооружения (в рамках проекта «Оздоровление Волги» построили 9 таких сооружений»). Специалисты должны вовремя перекрыть затворы, чтобы та вода, которая пришла во время паводка, не ушла из ериков обратно.

Новые водопропускные сооружения позволят сохранить воду, которая пришла во время паводка.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня заметны результаты работ по расчстке и экологической реабилитации на водоемах. Те объекты, на которых провели такие работы, сегодня обводняются хорошо. Специалисты облкомприроды уже увидели хорошую наполняемость ериков Аверкин, Каширин, озерной системы Чайка и протока до нее от ерика Дегтярного. Поступила и вода в ерик Песчаный, который долго оставался сухим.