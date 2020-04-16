Стали известны подробности об 11 новых случаях заражения коронавирусом в Волгоградской области

В Волгоградской области после нескольких дней достаточно спокойных цифр резкий скачок числа заболевших. Сразу 11 волгоградцам 16 апреля 2020 года поставили диагноз коронавирусная инфекция. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области достигло 58 человек. Трое из них находятся на ИВЛ в реанимации.

По информации оперативного штаба, больше всего заболело жителей Волгограда – сразу четыре случая.

50-летний Волгоградец почувствовал себя плохо после возвращения из Москвы, где он работал вахтой. Мужчина находится на лечении в больнице №3. У трех женщин 62-лет, 58-лет и 50-лет поднялась температура, начался кашель и они обратились за помощью к медикам. Но тесты показали совсем не ОРВИ, а коронавирус. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора выясняют, где они могли заразиться. С ранее выявленными больными волгоградки не контактировали. Они проходят лечение в больницах №3 и №5.

50-летний мужчина из Дубовки также не общался ни с кем, кто числится среди зараженных. Не был он ни в Москве ни в других регионах.

Положительный тест пришел и у двух мужчин из Палласовки. Оба трудились в Москве. Когда вернулись с вахты, почувствовали себя плохо. Оба находятся в больнице №5.

В Кумылженском районе в инфекционную больницу попали пожилые супруги. Оба общались с ранее зараженным COVID-19.

По данным оперативного штаба по одному случаю зафиксировано в Жирновске и в Новониколаевском районах. 50-летняя женщина общалась с погибшей от коронавируса работницей строительного магазина. Также имела контакт с заболевшим и 54-летняя жительница одного из сел Новониколаевского района.

Сейчас специалисты выявляют все контакты заразившихся. Им предстоит 14-дневный карантин, как и тем, кто приехал из регионов, где бушует COVID-19 (а это вся страна за исключением Алтайского края).

Стоит отметить, что у четырех из 11 заболевших не было прямых контактов с зараженными. То есть болезнь уходит в народ. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости мыть руки, сократить контакты, находиться в самоизоляции по домам, даже если за окном весна.