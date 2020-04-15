2020-04-15T17:23:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: больницы будут принимать зараженных в палатках

Палаточные пункты предварительного осмотра появились во дворах инфекционных больниц [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Палатка для приема больных с коронавирусом у больницы Ильича.Палатка для приема больных с коронавирусом у больницы Ильича.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Еще на прошлой неделе во внутреннем дворике больницы №5 Краснооктябрьского района Волгограда появилась большая брезентовая армейская палатка. Учитывая, что больницу Ильича переоборудовали в госпиталь для заболевших коронавирусом, сооружение вызвало множество слухов и вопросов у горожан. Руководитель облздрава рассказал, что появились такие палатки и у других перепрофилированных под COVID-1119 больниц. В них устроят пункты приема пациентов, чтобы скорые не ждали в очереди, как в столице. Если больных будет много, каждая карета будет в дефиците и на вес золота.

- Это пункты первичного осмотра. Мы надеемся на лучшее, а думаем о большом количестве больных. [Используют их], когда скорая будет прибывать в больницу и не возможно будет сдать пациента в приемное отделение, - пояснил председатель облздрава Анатолий Себелев.

В саму пятую больницу уже просто так не попасть. Ворота закрыты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В саму пятую больницу уже просто так не попасть. Ворота закрыты.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Эти палатки оснащают кислородным и дыхательным оборудованием. Там будут работать бригады из врача, двух медсестер, санитаров и регистратора. Они будут принимать заболевшего коронавирусом, определять его состояние и передавать в то или иное отделение инфекционного госпиталя.

- Пациента определят либо в реанимационное отделение, либо в палату, либо в другое медучреждение. Будет стоять машина для перетранспортировки, если необходимо. А скорые уходят на санобработку и дальше в город работать, - рассказал Себелев. – Вы же видели ролики Москвы, когда стоят, сдать невозможно. В Париже такие же были ситуации. Поэтому понадобятся – будем использовать, не понадобятся – еще лучше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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