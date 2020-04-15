Коронавирус в Волгограде: двое заболевших в тяжелом состоянии

На 15 апреля в Волгоградской области 47 зараженных коронавирусом, накануне подтвердили диагноз у 39-летней женщины из Суровикинского района. В больницах Волгограда остаются 90 взрослых и 6 детей. Обстановка с коронавирусом в Волгограде все еще под контролем, но уже накаляется. Власти считают, что некоторые недооценивают опасность COVID-19. Состояние нескольких пациентов с коронавирусом ухудшилось за последние дни. Как сообщил на брифинге руководитель облздрава Анатолий Себелев, сейчас двое заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Оба лежат в пятой больнице. Одна из них - 78-летняя женщина - ее уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также в реанимации находится 39-летний мужчина. Пока он на кислородной ингаляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/773307" frameborder="0"></iframe> О ситуации с коронавирусом в Волгоградской области руководитель облздрава Анатолий Себелев.Екатерина СИМОХИНА

- Мы видим смещение к более тяжелым формам. Увеличивается число пациентов с внебольничными пневмониями средней и даже тяжелой степени, со стремительным развитием болезни, - заявил Андрей Бочаров на сегодняшнем совещании с главврачами Волгоградской области.

В начале в регионе было 1044 инфекционных койки, из них 486 для взрослых и 586 для детей. Скоро их будет вдвое больше. В целом 14 больниц области готовят к приему заболевших коронавирусом. В их число добавились больница №12 Волгограда, центр ФМБА, отдельно стоящий корпус горбольницы №1 Камышина, ЦРБ Михайловки и Урюпинска.

- До 20 апреля планируется завершить основной этап развертывания инфекционных коек для приема населения. В общем количество составит 2019 коек, - рассказал председатель облздрава.

А уже в ближайшем будущем количество мест для больных коронавирусом в Волгограде и области решили довести до четырех тысяч.

- Стационары будем загружать постепенно, чтобы они научились работать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Опыта такого еще нет, - заявил Анатолий Себелев.

Зато у волгоградских медиков есть большой опыт лечения внебольничных пневмоний. Каждый год в регионе 9 - 10 тысяч таких пациентов. По данным облздрава, ежегодно умирают от этого заболевания от 100 до 200 человек. Заболевания органов дыхания в общей структуре занимают 13,7%.

ПОЧЕМУ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НЕ ЗАСЧИТАЛИ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЖИРНОВСКЕ?

Федеральный Роспотребнадзор с утра опубликовал статистику COVID-19 по всей стране. Но умершая в Жирновске женщина, которой уже посмертно поставили диагноз коронавирус, в нее не вошла. Хотя в Волгограде о летальном случае объявили еще накануне.

- Может быть информация сейчас еще не выгружена, - отметил Себелев. Есть определенный регламент и данные идут с небольшим запозданием.

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