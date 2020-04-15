2020-04-15T12:51:51+03:00
Общество

Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: часть жителей недооценивают опасность, последствия могут быть трагическими

Губернатор Волгоградской области озвучил новые задачи на видеоселекторном совещании с главными врачами региона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На улицах, в магазинах и в транспорте социальную дистанцию многие не выдерживают.На улицах, в магазинах и в транспорте социальную дистанцию многие не выдерживают.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области продолжает расти с каждым днем - их уже 47 человек. Хотя пока заболевших не так много, как в других регионах. Но, видя, как развивается ситуация с COVID-19 в других странах и в Москве, местные власти готовятся встретить опасность на максимуме. Поэтому в среду, 15 апреля, губернатор Андрей Бочаров провел очередное видеоселекторное совещание с главными врачами региона и поставил новые задачи для системы здравоохранения. В области решено развернуть порядка четырех тысяч коек для больных коронавирусом. Сначала превратят в инфекционные госпитали 14 больниц региона на две тысячи мест с 133 койками реанимации.

- Ситуацию осложняет недооценка частью жителей Волгоградской области степени опасности. Такая позиция может привести к очень тяжелым последствиям. Опасность реальная, и она находится рядом. Эта болезнь может коснуться каждого, людей всех возрастов и социальных групп без исключения. И последствия могут быть очень тяжелыми и даже трагическими. Этого исключать нельзя, - заявил губернатор Андрей Бочаров.

Поэтому еще одна задача главврачей - контролировать здоровье медперсонала и по максимуму ограничить контакты врачей за пределами больниц. Ведь вирус может проникнуть и в те стационары, где не будут лечить инфекционных больных, как это произошло в Уфе.

ГОТОВИМСЯ К ТЯЖЕЛЫМ БОЛЬНЫМ

По данным облздрава, в Волгоградской области сделали тесты на коронавирус уже 12 тысячам человек. Из более шести тысяч карантинщиков сейчас под наблюдением осталось 1119 человек. Но скоро их может стать больше. Москва и другие регионы России вводят все больше ограничений. А. значит, работающие на вахте волгоградцы вскоре вернутся домой.

- Если в начале наблюдалось поступление пациентов с легким течением заболевания, то сейчас - и это особенность нынешнего периода - мы видим смещение к более тяжелым формам. Увеличивается число пациентов с внебольничными пневмониями средней и даже тяжелой степени, со стремительным развитием болезни, - заявил Андрей Бочаров.

Так что медики коронавирусных госпиталей Волгограда готовятся работать с тяжелыми больными и в режиме нон-стоп.

- При этом качество медицинских услуг не должно снижаться, несмотря на увеличившуюся нагрузку на медперсонал, - отметил глава региона.

Еще одно новшество - теперь всем медикам и соцработникам будут компенсировать проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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