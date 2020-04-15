2020-04-15T12:54:02+03:00
Общество

Отопительный сезон в Волгограде продлен до 20 апреля

Отключать отопление в домах Волгограда до 20 апреля 2020 городские власти пока не планируют
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Батареи будут горячими до конца недели.Батареи будут горячими до конца недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году многие жители Волгоградской области разошлись во мнении, когда же пора отключать отопление. Кто-то до сих пор мерзнет в своих квартирах с еле «живыми» батареями. Кто-то давно настежь открывает окна. В Волжском батареи перестанут греть уже в среду 15 апреля 2020. А вот в Волгограде отопительный сезон удлинили почти на неделю - он продлится как минимум до 20 апреля 2020 года.

- Точная дата окончания отопительного сезона в Волгограде будет определена исходя из погодных условий, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. Связывают это с грядущим похолоданием. - В ближайшее время по прогнозам Волгоградского ЦГМС ожидается понижение температуры.

Так что в Волгограде отопление не отключат до тех пор, пока все не станет жарко. Напомним, по закону отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура за окном в течение пяти дней подряд превышает +8 градусов по Цельсию. Сегодня в Волгограде ночью было +4 - +6º, а днем 15 апреля воздух прогреется до +18º. В ночь на 16 апреля похолодает до нуля, днем в четверг будет уже +9 - +11ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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