Отопительный сезон в Волгограде продлен до 20 апреля

В этом году многие жители Волгоградской области разошлись во мнении, когда же пора отключать отопление. Кто-то до сих пор мерзнет в своих квартирах с еле «живыми» батареями. Кто-то давно настежь открывает окна. В Волжском батареи перестанут греть уже в среду 15 апреля 2020. А вот в Волгограде отопительный сезон удлинили почти на неделю - он продлится как минимум до 20 апреля 2020 года.

- Точная дата окончания отопительного сезона в Волгограде будет определена исходя из погодных условий, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. Связывают это с грядущим похолоданием. - В ближайшее время по прогнозам Волгоградского ЦГМС ожидается понижение температуры.

Так что в Волгограде отопление не отключат до тех пор, пока все не станет жарко. Напомним, по закону отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура за окном в течение пяти дней подряд превышает +8 градусов по Цельсию. Сегодня в Волгограде ночью было +4 - +6º, а днем 15 апреля воздух прогреется до +18º. В ночь на 16 апреля похолодает до нуля, днем в четверг будет уже +9 - +11ºС.