2020-04-15T09:48:00+03:00
Общество

Паводок на Волге: чем обернется раннее половодье для волгоградцев и рыбы

Пик сбросов наступил на три недели раньше обычного
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Волга давно не разливалась так широко.Волга давно не разливалась так широко.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Многие волгоградцы в этом году даже не увидят половодья из-за режима самоизоляции. За исключением жителей высоток и тех, кто отважится нарушить постановление губернатора и-за желания подышать весенним воздухом на берегу Волги. Для всех остальных сообщаем: воды в этом году много. И пришла она очень рано. Волжская ГЭС с 13 апреля работает в режиме максимальных сбросов: 25 – 25,5 тысяч кубометров в секунду. Такой объем продержится пять дней. С 17 апреля воды через гидроузел будет проходить все меньше, а к 22 апреля гидроэлектростанция выйдет на рыбохозяйственную полку в 16 тысяч кубометров в секунду.

Такой ранний паводок не прихоть энергетиков или чиновников. В этом году запасы снега на Верхней Волге были небольшие, но дождливая осень позволила накопить хорошие запасы влаги в грунтовых водах. В бассейне Камы со снегом все было в порядке. За счет этих факторов ранняя весна снабдила Волжско-Камский бассейн достаточным количеством воды. На данный момент все водохранилища полные и осуществляется максимальный сброс.

Набережная и отрезок пляжа скрылись где-то под водой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Набережная и отрезок пляжа скрылись где-то под водой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хорошо это или плохо? Для дачников и обычных жителей – очень даже неплохо. Колодцы в Волго-Ахтубинской пойме не будут сухими, пойма заполнится, вода побежит по ерикам, напоит озера. Для растений и животных - благодать. Больше всего опасаются из-за ранней весны рыбаки. Сможет ли отнереститься рыба?

Всего за два дня уровень воды поднялся более чем на полметра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всего за два дня уровень воды поднялся более чем на полметра.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В этом году половодье пришло в Волгоградскую область на три недели раньше, - рассказал «КП-Волгоград» главный ихтиолог управления Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Яковлев. - Вода сейчас холодная: на Верхней и Средней Волге во многих областях минусовые температуры и снег. Единственные, кто в такой ситуации может отважиться на нерест — это щука и язь. Вся остальная рыба более теплолюбивая. То есть начнет метать икру только когда вода прогреется до 12 градусов и выше. А будет это, скорее всего, только к концу апреля, когда сбросы будут уже небольшими. Для рыбы в такой ситуации особо ничего хорошего не ожидается. Но это лучше, чем прошлый год, когда стояла сушь и воды было очень мало. Да, для рыбы меньше нерестилищ и их площади не такие большие, как хотелось бы. Однако, судак, лещ, плотва, окунь, карась и прочие обитатели рек смогут дать потомство.

Там, где люди должны садиться на кораблик, стоит вода. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Там, где люди должны садиться на кораблик, стоит вода.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Результаты этого нереста волгоградцы оценят только через три-четыре года, когда мальки подрастут для того, чтобы стать уловом.

А вот в этом году рыбакам точно не до весенней рыбалки. Она запрещена из-за распространения эпидемии коронавируса.

Большая вода грозит затопить незаконченное благоустройство набережной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Большая вода грозит затопить незаконченное благоустройство набережной.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зато деревья наконец-то напьются влаги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зато деревья наконец-то напьются влаги.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Большая вода: в Волгограде Волга вышла из берегов.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Специалисты газораспределительных компаний Волгоградской области обеспечивают бесперебойное газоснабжение жителей
В целях профилактики коронавирусной инфекции работа с обращениями абонентов в филиалах ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и подразделениях АО «Волгоградгоргаз» осуществляется в дистанционном режиме до 30.04.2020 г
СОГАЗ-Мед о женских онкологических заболеваниях
СОГАЗ-Мед напоминает, что после введения новых Правил обязательного медицинского страхования (ОМС) пациенты с впервые выявленными онкологическими заболеваниями или подозрениями на них находятся в зоне особого внимания
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Нетребский Николай Иванович – сын полка, герой Великой Отечественной войны
Война его застала в детском доме, ему было 8 лет. Из окружения спас офицер Красной Армии. Получил медали за освобождение Кавказа, Будапешта, серебряную медаль «За Боевые заслуги». Паренек постарше - его боевой товарищ… Расскажите и вы о своих героях
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: с 15 апреля изменится расписание пригородных электричек
Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 15 апреля составило 47 человек
Облил бензином, угрожал поджечь: волгоградец чуть не убил родную дочь
Волгоградский Роспотрабнадзор: пневмоний стало меньше, грипп ушел
Открыто голосование за проекты, которые предложили властям волгоградцы
Пьяный без прав: камышанин устроил ДТП на трассе Саратов – Волгоград
Проспект Университетский в Волгограде ремонтируют по ночам
Самоизоляция в Волгоградской области: где пройдут патрули 15 апреля
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 апреля 2020: 47 заразившихся и первая смерть от COVID-19
У ДОСААФ Волгоградской области новый глава – Анатолий Знова
В Волжском с 15 апреля завершается отопительный сезон
В Волгоградскую область поступило 263 миллиона рублей на выплаты медикам
Еще 69 волгоградцев получили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Волгограде запустят еще один спецмаршрут – на Нижний Тракторный
В Волгограде созданы мобильные группы врачей, выезжающих к тяжелым пациентам
Шел с гостей, украл трех лошадей: под Волгоградом поймали конокрада
Как коронавирус в Волгограде заставил мужчину вернуть долг соседке-медику
Администрацию Котово обязали отремонтировать водопровод, который лопался 11 раз за год
Роспотребнадзор исключил из плана проверок 126 волгоградских ООО и ИП
В Волгограде медиков обследуют на коронавирус: зараженных нет
Почта России приглашает волгоградцев на работу
Волгоградцам покажут «Сарепту» на цветных снимках 19 века