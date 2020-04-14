Срок истек? Не беда!

Редакция продолжает публиковать заметки читательницы Ирины Егоровой, которая делится с нами, чем живет ее семья во время пандемии, и рассказывает, какие открытия приносит вынужденный режим самоизоляции.

Мой очередной день в режиме самоизоляции проходил как обычно, по плану и в домашних делах. Сын-школьник, кот и даже попугай – все получили свои порции ласки и внимания. Вспомнила, что нужно купить продукты, собралась в магазин. Пока надевала пальто, из кармана выпала банковская карта. Поднимая ее, я заметила, что через три дня заканчивается срок действия карты! И тут в голове понеслись мысли, что надо идти в банк. Но как, когда самоизоляция? Да и рисковать и контактировать с незнакомыми людьми лишний раз сейчас не хочется. Раздалась знакомая мелодия, в трубке раздался голос моей подруги Ани. Пару месяцев назад она стала мамой и целиком погрузилась в приятные хлопоты. По пути в магазин я рассказала ей о своей проблеме. Оказалось, что Аня сама недавно столкнулась с этим вопросам.

- Ира, а ты в курсе, что карту можно перевыпустить онлайн? - уточнила она.

Под агуканье дочки Аня начала рассказывать, как всего за несколько кликов в телефоне в Сбербанк Онлайн можно перевыпустить карту. Я очень обрадовалась этой новости и как только пришла домой, сразу же последовала полученным инструкциям. Заявка на перевыпуск была оформлена меньше чем за минуту! Но возник новый вопрос: как можно совершать платежи, если идти за картой я пока не могу? Оказывается, эта проблема разрешима: до получения на руки самой пластиковой карты можно дистанционно активировать ее в том же мобильном приложении Сбербанк Онлайн. А значит, можно, не приходя в отделение банка, начать оплачивать с помощью смартфона и покупки в магазине, и платежки. Вот так режим самоизоляции помог мне узнать о новых возможностях банкинга.

P. S. От редакции.

Кстати, одна из последних фишек – заказ цифровой карты, то есть карты без пластика. Она устанавливается прямо в смартфон, и для того чтобы оплатить ею товар или услугу, нужно просто поднести к считывающему устройству или терминалу свой гаджет. Все очень просто!

Наверняка сейчас не одна Ирина находится в ситуации, когда нужно перевыпустить карту, а отправляться в банк нет возможности. Чтобы облегчить таким волгоградцам самостоятельный перевыпуск карты через приложение Сбербанк онлайн, публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1.

Зайдите в приложение Сбербанк онлайн. Если приложение на вашем гаджете или компьютере не установлено, скачайте его на сайте банка. В этом случае понадобится ввести номер телефона для подтверждения всех действий.

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Шаг 2.

В верхней части страницы нужно выбрать раздел «Карты». Откройте его, выберите «Перевыпуск карты».

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Шаг 3.

Выберите нужные опции, проверьте свои имя и фамилию латиницей. Затем определитесь с отделением банка, в котором вы желаете получить карту после того как она будет готова.

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Шаг 4.

Чтобы воспользоваться сервисом активации, нужно выбрать в меню карту, требующую активации, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.

Важно!

Для новых дебетовых карт онлайн-активация доступна на следующий день после заказа, а для перевыпущенных - на следующий день после истечения срока текущей карты (например, если действие карты заканчивается в апреле, пункт «Активировать карту» появится 1 мая).