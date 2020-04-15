2020-04-15T09:48:00+03:00
Общество

Паводок на Волге: чем обернется раннее половодье для волгоградцев и рыбы

Пик сбросов наступил на три недели раньше обычного
Екатерина МАЛИНИНА
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Волга давно не разливалась так широко.Волга давно не разливалась так широко.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Многие волгоградцы в этом году даже не увидят половодья из-за режима самоизоляции. За исключением жителей высоток и тех, кто отважится нарушить постановление губернатора и-за желания подышать весенним воздухом на берегу Волги. Для всех остальных сообщаем: воды в этом году много. И пришла она очень рано. Волжская ГЭС с 13 апреля работает в режиме максимальных сбросов: 25 – 25,5 тысяч кубометров в секунду. Такой объем продержится пять дней. С 17 апреля воды через гидроузел будет проходить все меньше, а к 22 апреля гидроэлектростанция выйдет на рыбохозяйственную полку в 16 тысяч кубометров в секунду.

Такой ранний паводок не прихоть энергетиков или чиновников. В этом году запасы снега на Верхней Волге были небольшие, но дождливая осень позволила накопить хорошие запасы влаги в грунтовых водах. В бассейне Камы со снегом все было в порядке. За счет этих факторов ранняя весна снабдила Волжско-Камский бассейн достаточным количеством воды. На данный момент все водохранилища полные и осуществляется максимальный сброс.

Набережная и отрезок пляжа скрылись где-то под водой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Набережная и отрезок пляжа скрылись где-то под водой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хорошо это или плохо? Для дачников и обычных жителей – очень даже неплохо. Колодцы в Волго-Ахтубинской пойме не будут сухими, пойма заполнится, вода побежит по ерикам, напоит озера. Для растений и животных - благодать. Больше всего опасаются из-за ранней весны рыбаки. Сможет ли отнереститься рыба?

Всего за два дня уровень воды поднялся более чем на полметра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всего за два дня уровень воды поднялся более чем на полметра.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В этом году половодье пришло в Волгоградскую область на три недели раньше, - рассказал «КП-Волгоград» главный ихтиолог управления Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Яковлев. - Вода сейчас холодная: на Верхней и Средней Волге во многих областях минусовые температуры и снег. Единственные, кто в такой ситуации может отважиться на нерест — это щука и язь. Вся остальная рыба более теплолюбивая. То есть начнет метать икру только когда вода прогреется до 12 градусов и выше. А будет это, скорее всего, только к концу апреля, когда сбросы будут уже небольшими. Для рыбы в такой ситуации особо ничего хорошего не ожидается. Но это лучше, чем прошлый год, когда стояла сушь и воды было очень мало. Да, для рыбы меньше нерестилищ и их площади не такие большие, как хотелось бы. Однако, судак, лещ, плотва, окунь, карась и прочие обитатели рек смогут дать потомство.

Там, где люди должны садиться на кораблик, стоит вода. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Там, где люди должны садиться на кораблик, стоит вода.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Результаты этого нереста волгоградцы оценят только через три-четыре года, когда мальки подрастут для того, чтобы стать уловом.

А вот в этом году рыбакам точно не до весенней рыбалки. Она запрещена из-за распространения эпидемии коронавируса.

Большая вода грозит затопить незаконченное благоустройство набережной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Большая вода грозит затопить незаконченное благоустройство набережной.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зато деревья наконец-то напьются влаги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зато деревья наконец-то напьются влаги.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Большая вода: в Волгограде Волга вышла из берегов.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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