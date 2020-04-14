Волгоградцы переживают, что проснувшиеся в мае комары заразят их коронавирусом

Зима в этом году в Волгограде теплая, весна ранняя, Волжская ГЭС на три недели раньше обычного вышла на максимальный сброс воды. Так что паводок и закончится раньше обычного. А вслед за ним в Волгоград по давней традиции нагрянет войско кровососов - комаров да мошек. «Могут ли они стать переносчиками коронавируса? Если да, то пора думать об обработке лесов и водоёмов, прилегающих к населённым пунктам и детским лагерям, а также - всех скверов и дач в городе и пригороде», - обратились в редакцию читатели «КП-Волгоград». Вопрос мы переадресовали специалистам. По словам замглавы облздрава Николая Алимова, обработка территории Волгоградской области от насекомых пройдет по плану, который утвердит Роспотребнадзор.

- Переносят ли комары коронавирус, таких данных пока нет. Давайте уточним у вирусологов. Я, изучая ситуацию, не встречал такую информацию, этот вопрос у меня тоже возникал. Могу сказать, что наша дезинфекционная станция все равно будет обрабатывать [от насекомых] территории, которые Роспотребнадзор определит, несмотря на то, что сейчас они задействованы в обработке очагов коронавируса. Думаю, что мы мобилизуемся и справимся, в том числе и с комарами.

Напомним, комары в Волгограде и так переносят достаточно серьезные заболевания. Среди них и Лихорадка Западного Нила, которая может привести к летальному исходу. Чаще всего это экзотическое заболевание фиксируют в Волгограде, Волжском, Волго-ахтубинской пойме.

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