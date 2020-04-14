«Симптомов нет, лечат витаминами»: жительницу Волгоградской области госпитализировали с подозрением на COVID-19

«Да, я проходила тест на коронавирус. Да, у меня положительный результат, меня отвезли в больницу Волгограда. Сидите дома и будьте здоровы!», - оставила запись в соцсетях жительница Суровикинского района.

О заражении COVID-19 Ирина Варламова* даже не подозревала, ведь никаких симптомов не было и нет. Это тот случай, когда инфекция протекает незаметно, но носитель может быть опасен для окружающих. И таких – немало.

«ЛЕЧАТ ВИТАМИНАМИ»

6 апреля Ирина сдала тест на коронавирус в инфекционный госпиталь на базе больницы №5, куда ее госпитализировали. Было страшно, признается женщина. Успокаивало лишь то, что чувствовала она себя прекрасно.

- Моё здоровье в норме. У меня сразу взяли все анализы, чтобы оценить состояние здоровья. Не кашляю, температура 36.6. Лечить будут две недели, колят витамин С, - рассказала «КП-Волгоград» женщина.

О возможном инфицировании Ирина Варламова узнала совершенно случайно. В начале апреля она побывала на рынке в Клетском районе. А на следующий день ей позвонили знакомые и ошарашили новостью, что одного из местных жителей, вернувшегося из Москвы, увезли с подозрением на коронавирус.

- Конечно, я сразу кинулась сдавать анализ. Хотя многие с рынка отказались это делать. Как только я сообщила о контакте с возможным больным, мне позвонили и сказали, чтобы я собирала вещи для госпитализации.

Пока женщине сделали один тест – положительный, но в список больных ее еще не занесли. Эта процедура отнимает немало времени: сначала диагноз должны подтвердить, повторный анализ берется через 10 дней после первого. Затем информация об уже подтвержденном в волгоградском референс-центре случае передается в Москву и фиксируется официально.

«ВРАЧИ - ЧУДО»

Никто не любит больницы, но персонал и облздрав сделали все возможное, чтобы люди с COVID-19 чувствовали себя комфортно. У Ирины есть соседка, фельдшер. Тоже с подозрением и тоже без симптомов.

- Больница хорошая, кормят хорошо. Медперсоонал вообще чудо! Врачи все в «скафандрах», работают днем и ночью. Людей прибавляется со всех областей, - рассказал Ирина. - Кого-то ночью привозят, сразу берут анализ крови, измеряют температуру, делают флюорографию, проверяют сердце.

Рспотребнадзор установил всех, кто контактировал с Ириной, эти люди находятся под наблюдением, на карантине. У них тоже взяли анализы. Напомним, на 13 апреля в Волгоградской области зафиксировано 44 случая заражения. Последние случаи – «московские», привезенные жителями региона с вахт. В стационарах подтверждения или опровержения диагноза ждут 102 волгоградца, из них 12 детей. На обязательной самоизоляции – 1344 человека.

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