2020-04-13T15:10:12+03:00
Экономика

ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия

ВТБ принял решение о продлении обслуживания пластиковых карт с истекшим в марте сроком действия
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Около 160 тысяч клиентов, которые не успели получить новую перевыпущенную кредитную или дебетовую карту, смогут продолжить пользоваться текущим пластиком до 30 апреля 2020 года. За первые сутки работы нового сервиса общая сумма операций по снятию и пополнению данных карт превысила 60 млн рублей.

На первом этапе клиенты ВТБ смогут использовать продленные карты для снятия и пополнения в своих банкоматах. Банк также продляет срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут получить новые карты в офисах банка.

«Мы понимаем, насколько важно сейчас сохранить возможность использования привычных банковских продуктов, не подвергая себя лишнему дискомфорту. ВТБ первым из банков выступил с инициативой продлить срок действия пластиковых карт, чтобы избавить клиентов от необходимости посещения офиса. Мы продлили действие карт с истекшим сроком действия в марте, что как минимум позволяет клиентам использовать карты в своих банкоматах для снятия и пополнения счета», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ.

Клиенты ВТБ также могут дистанционно оформить новые карты в системе ВТБ-Онлайн. Цифровая дебетовая «Мультикарта» выпускается мгновенно и может быть оформлена в любой из трех валют: российских рублях, долларах США или евро. У держателей есть возможность установить собственные настройки — ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы. Реквизиты цифровой карты можно получить в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для платежей в магазинах с помощью смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков – физических лиц и получил около 5 тысяч заявлений малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей, из которых одобрено 160 млрд
Новости 24
В Волгограде могут перенести шествие Бессмертного полка
В Волгограде ростовчанин ответит за смерть тещи ради квартиры
В Волгограде бизнесмен увел 2 миллиона рублей на капремонте домов
Коронавирус в Волгограде: квартиры заболевших дезинфицируют за счет бюджета
Закрывать границы Волгоградской области из-за коронавируса пока не планируют
Глава Красноармейского района Волгограда покинул свой пост
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает потребителям - физическим лицам подавать заявления в компанию в электронном виде
В Волгограде к 9 мая обновят дорогу в рамках акции «Улица Победы»
Количество зараженных коронавирусом в Волгограде к 13 апреля выросло до 44 человек
Протаранил забор и машину: волгоградец угнал и разбил иномарку приятеля
«Сможете повторить?»: футболист «Ротора» запустил челлендж в самоизоляции
В Волгограде студентов освобождают от оплаты общежитий
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 апреля 2020: волгоградцы сидят по домам, а кладбища закрыли для посещения
Губернатор Волгоградской области закрыл кладбища и рекомендовал не ходить в храмы
Волгоградцы подкармливают львов и тигров в застрявшем в Суровикино передвижном зоопарке
Заморозки на почве до -8: МЧС по Волгоградской области предупреждает дачников о холодах
Стали известны подробности о пяти заболевших COVID-19 в Волгоградской области 12 апреля
В Волгоградской области начали строить семь новых дорог
Коронавирус в Волгограде: диагноз COVID-19 подтвердился еще у пяти волгоградцев
Три волгоградца попали в больницу после аварии с фурой
В Волгограде с понедельника, 13 апреля, начнет курсировать скоростной трамвай
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 апреля 2020: подозрительная смерть от пневмонии и новые заражения от приехавших из Москвы
В Волгоградской области завершились состязания по танковому биатлону
Волгоградец, воспитывающий в одиночку особенного ребенка, стал «Гордостью России»