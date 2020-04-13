2020-04-13T09:54:02+03:00
Общество

О здоровье людей позаботится компьютер

На Гремячинском горно-обогатительном комбинате реализуются мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
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Фото:ЕвроХим.Фото:ЕвроХим.
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В перечень защитных мер входит тестирование работников на наличие повышенной температуры с помощью электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО)

Система, установленная в медпункте административно-бытового комплекса № 2 Гремячинского горно-обогатительного комбината, представляет собой медицинский терминал с сиденьем и сенсорным экраном для управления. В систему также встроен термометр, алкотестер и тонометр, который измеряет артериальное давление и пульс.

Осмотр занимает считанные минуты и не требует присутствия медицинского работника. Система ЭСМО автоматически осуществляет оценку степени готовности каждого сотрудника к предстоящей работе, формирует заключения о допуске или недопуске к работе, распечатывает документы (путевой лист, направление к врачу). Также с помощью ЭСМО осуществляется контроль доступа в зону выполнения трудовых обязанностей в соответствии с заключением по медицинским показаниям.

Процедура прохождения медосмотра совсем простая. Работник подходит к свободному медицинскому терминалу и проходит идентификацию посредством электронного пропуска. Система проверяет, имеет ли право конкретный сотрудник проходить медосмотр в соответствии с правилами внутреннего распорядка предприятия. Затем медицинский терминал предлагает испытуемому пройти медицинские тесты в порядке, предусмотренном сценарием медосмотра.

Обычный порядок: тест на алкоголь, измерение температуры, оценка состояния центральной нервной системы для диагностики наркотического опьянения и измерение давления.

В конце медосмотра испытуемый подтверждает личность путем оставления автографа в специальном поле сенсорного экрана.

Данные о медосмотре и его результатах попадают в центральную базу и отображаются у дежурного медика, который либо одобряет допуск по данным медосмотра, либо вызывает сотрудника на дополнительный личный осмотр.

Система ведет запись всех данных, в том числе видео- и фотоматериалов, и отсылает статистические отчеты во все задействованные отделы, поэтому спорные вопросы решаются поднятием архивных данных.

ЭСМО полностью автоматизирована и способна проводить массовые медосмотры сотрудников - всего за 60 минут производится оценка состояния здоровья 52 человек. Поэтому применение компьютера позволяет до минимума сократить затраты на медосмотр и оптимизировать количество медицинских рабочих мест. Кроме того, регулярный и беспристрастный контроль и анализ состояния здоровья сотрудников способствует повышению трудовой дисциплины, предупреждению несчастных случаев, связанных с ухудшением здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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