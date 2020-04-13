2020-04-13T09:09:44+03:00
Общество

«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской области

«Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой по технологии PON тысячу домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской области
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Проект был реализован в рамках собственной инвестиционной программы компании. Общее количество охваченных оптикой домохозяйств в регионе составляет более 400 тысяч.

«В сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации в стране и в мире очень важно, чтобы каждый человек мог воспользоваться максимальным числом сервисов и услуг дистанционно, не выходя из дома: продолжать обучение, работу, организовывать досуг, имел возможность удаленно поддерживать связь с родными и близкими. “Ростелеком” стремится действовать на опережение и обеспечить равные цифровые возможности жителям не только областного центра, но и сельских населенных пунктов, продолжая активную работу по охвату домовладений региона. Уверен, что жители Иловли по достоинству оценят скорость и качество, которую обеспечивает PON. Вместе мы сможем достойно пережить непростое время», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

Технология PON (пассивных оптических систем) предполагает прокладку оптического кабеля до домовладения абонента и позволяет подключать сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, телевидение и телефонию. Технология перспективна и экономична, имеет запас скорости и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей пользователей.

«Действительно здорово, что теперь и у нас в поселке можно подключить цифровые услуги и буквально "летающий" интернет. Для нас это очень важно, например, я могу теперь работать из дома, а не ездить за несколько десятков километров, смотреть цифровое ТВ и использовать "умные" технологии. Спасибо “Ростелекому”, специалисты которого даже сейчас не прекращают работу и понимают ее значимость для жителей», – отметил Василий Колобородько, житель Иловли.

Технология PON позволяет абонентам получать доступ не только к интернету на высокой скорости, но и к современным цифровым продуктам и сервисам.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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