«Наборы, предназначались для школьников во время дистанционной учебы», - сообщает изданию межрегиональная общественная организация «Профессионалы социального питания и оздоровления населения». Продукты полагались детям, получающим льготное питание в образовательных учреждениях на регулярной основе. Выдача наборов осуществлялась в среду и четверг во всех школах города. Некоторые семьи не получили свои наборы по личным причинам, но обязательно будут обеспечены продуктами в индивидуальном порядке. По всем вопросам можно обращаться в школу.

Продуктовые наборы для учащихся были сформированы, учитывая режим посещения образовательного учреждения. Таким образом, набор соответствовал пятидневному или шестидневному режиму из расчёта двух календарных недель. В состав вошли крупы, макароны, сок, молоко, сахар, печенья и другие продукты с долгим сроком хранения. Особое внимание уделялось качеству и безопасности продуктов, а также соблюдению всех рекомендаций в связи с эпидемиологической ситуацией при раздаче наборов родителям.

Если вдруг у родителей при выдаче возникали вопросы о наборе, то сотрудники оператора или школы сразу им помогали. Например, у одной мамы возник вопрос о том, почему написано о «двухнедельном наборе», а при этом рацион указан – 5 дней. В таком случае было пояснение, что набор, действительно, двухнедельный и сформирован на 10 дней, а рацион – это количество дней, которое учится ребенок. В итоге у мамы не оставалось сомнений.

Школьные наборы не оставили равнодушным никого. Были те, кого наборы не устроили и те, кто благодарен администрации города за предоставленную помощь и заботу. Об этом свидетельствуют и отзывы родителей. «Я хочу высказать благодарность за то, что во время режима самоизоляции поддержали наших первоклашек и предоставили продуктовый набор», - вот такие сообщения приходят сотрудникам школ и операторов питания.

Общественная организация обратилась за комментарием о выдаче наборов к директору компании ООО «Виво Маркет» Марии Лязниковой. По ее словам, комбинату социального питания пришлось в сжатые сроки перестроить работу производства для организации процесса фасовки и комплектации наборов, договориться с поставщиками о доставке продуктов в короткие сроки, а также организовать доставку и раздачу в образовательных учреждениях города. Это было довольно непросто, но они справились, осознавая важность данного мероприятия.

Вопрос возможной новой выдачи будет обсуждаться на следующей неделе и будет зависеть от сроков окончания режима самоизоляции в области.

Ирина Симонова.