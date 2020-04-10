2020-04-10T14:03:38+03:00
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Михаил Галустян переиграл Антонио Бандереса и Джима Керри

Шоумен возвращается в мир сериалов с научно-развлекательным скетчкомом «Миша портит всё»
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Кадр из сериала.Кадр из сериала.
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13 апреля в 19:00 актёр и шоумен Михаил Галустян возвращается в мир сериалов с научно-развлекательным скетчкомом СТС «Миша портит всё», где он примерит десятки образов — от Антонио Бандераса и Джима Керри до почтальона Печкина и Кашпировского. В каждой серии его герой, приставучий гений Миша, спасает среднестатистическую семью Горшковых от «разводов» маркетологов, стереотипов и навязанных традиций.

Михаил Галустян (Миша): «"Миша портит всё" — это развлекательно-познавательное шоу, которое многое объясняет, рушит факты и открывает глаза на некоторые события. В этот раз меня ожидали съёмки без аудитории, хотя в кадре я обращаюсь к людям, которые сидят по ту сторону экрана. В новом проекте я не буду серьёзным, скорее, транслирую саркастическое настроение».

Скетчком «Миша портит всё» — это адаптация британского сериала «Адам портит всё», который три сезона возглавлял популярный комик, актёр и ведущий Адам Коновер. По признанию продюсера проекта «Миша портит всё», российская версия имеет ряд отличий. «В оригинале главный герой всегда в одном и том же образе ботаника в очках. Но когда есть такое тяжёлое комедийное орудие в виде Михаила Галустяна, грех им не воспользоваться, поэтому наш Миша всегда разный», — говорит креативный продюсер Тимур Акавов.

Развенчивать мифы главному герою помогают звёздные эксперты, дерматологи, токсикологи, маркетологи, гинекологи и другие специалисты. Например, в одной из серий появится депутат Государственной думы и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который докажет зрителям, что в боксе есть место не только спортивным, но и умным людям.

Николай Валуев: «Конечно, очень сложно переубедить тех, кто уверен на сто процентов. Только личное общение может развенчать мифы и предрассудки. И особенно приятно, что мне удалось это сделать перед всей страной в научно-развлекательном шоу вместе с Мишей Галустяном. Мне, кстати, повезло с партнёром: Миша цельный и органичный актёр, который выдаёт высокопрофессиональный продукт. Хочу пожелать ему и новому проекту удачи!»

Кадр из сериала.

Кадр из сериала.

Также в первом сезоне сыграют актриса Эвелина Блёданс и композитор Александр Шаганов. А одну из главных ролей в новом проекте исполнила Елена Николаева, известная зрителям СТС по комедийному сериалу «Мамочки». С её героиней, мамой Ириной Котельниковой, чаще всего и спорит главный знаток шоу. «Ира слишком правильная. И как её терпят дети! — признавалась актриса на съёмках. — Кстати, любопытные открытия происходят не только у неё, — добавляет она. — Например, мы не задумываемся, зачем в магазине нужны тележки. Я поставила эксперимент и ходила без них. Оказалось, это это уловки маркетологов и так я покупаю меньше продуктов».

Посмотреть на жизнь сквозь «научные очки» и оценить десятки образов Михаила Галустяна зрители смогут уже 13 апреля в эфире СТС.

«МИША ПОРТИТ ВСЁ»

Премьера на СТС — 13 апреля!

Понедельник — четверг, в 19:00.

На правах рекламы.

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