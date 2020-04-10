На Гремячинском ГОКе прошел образовательный марафон

Очень важным для развития компетенций работников представляется владение английским языком – интернациональным средством общения и обмена информацией.

Чтобы не отставать от общекорпоративных тенденций молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при содействии руководителей компании провели первый в истории предприятия образовательный марафон Mentor&Co.

Что начале обучения участники марафона разделились на команды, в каждую из которых вошел Mentor – молодой специалист с уровнем владения Intermediate, и два студента.

В процессе обучения менторы помогали своим коллегам вспомнить основы и элементарные правила языка. И все это в довольно сжатые сроки - за 8 занятий!

На занятиях особое внимание уделялось грамматике, пополнению словарного запаса.

Отметим, что треть занятий у каждой команды прошла в стиле English club. На таких встречах студенты в первую очередь работали над навыком говорения — ментор никому не давал отмалчиваться в стороне. Они также занимались аудированием, пытаясь понять речь других. Разговорный клуб стал прекрасным шансом поработать над произношением.

На всем протяжении марафона команды соревновались между собой. Финальная проверка знаний прошла в игровой форме по методу Jenga. Традиционно, победила дружба.

Успехи, достигнутые во время Mentor&Co, воодушевили студентов и менторов на дальнейшую работу, теперь уже в индивидуальном порядке.