2020-04-10T11:29:18+03:00
Общество

На Гремячинском ГОКе прошел образовательный марафон

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» самый большой свой потенциал видит в людях, поэтому особенное внимание уделяет повышению квалификации и личностному росту сотрудников
Поделиться:
Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
Изменить размер текста:

Очень важным для развития компетенций работников представляется владение английским языком – интернациональным средством общения и обмена информацией.

Чтобы не отставать от общекорпоративных тенденций молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при содействии руководителей компании провели первый в истории предприятия образовательный марафон Mentor&Co.

Что начале обучения участники марафона разделились на команды, в каждую из которых вошел Mentor – молодой специалист с уровнем владения Intermediate, и два студента.

В процессе обучения менторы помогали своим коллегам вспомнить основы и элементарные правила языка. И все это в довольно сжатые сроки - за 8 занятий!

На занятиях особое внимание уделялось грамматике, пополнению словарного запаса.

Отметим, что треть занятий у каждой команды прошла в стиле English club. На таких встречах студенты в первую очередь работали над навыком говорения — ментор никому не давал отмалчиваться в стороне. Они также занимались аудированием, пытаясь понять речь других. Разговорный клуб стал прекрасным шансом поработать над произношением.

На всем протяжении марафона команды соревновались между собой. Финальная проверка знаний прошла в игровой форме по методу Jenga. Традиционно, победила дружба.

Успехи, достигнутые во время Mentor&Co, воодушевили студентов и менторов на дальнейшую работу, теперь уже в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
Продлить сезонные вклады в Банке УРАЛСИБ можно на выгодных условиях
В волгоградской бане занимались проституцией и торговали алкоголем
В Волгоградской области осудили банду, которая за месяц обокрала десять магазинов
Полиция разогнала отдыхающих под «танцующим мостом» волгоградцев
В Волгограде сбили 34-летнего мужчину на электросамокате
Волгоградцы продолжают ходить на массаж, маникюр и в парикмахерские
Волгоградцы на самоизоляции 26 тысяч раз позвонили в колл-центр МФЦ
Ленивые волжане используют волонтеров как службу доставки
Молодой ревнивец сжег машину любимой под Волгоградом
Коронавирус в Волгограде, новости на 10 апреля 2020: волгоградцев выписывают из больниц и возвращают транспорт
Волгоградский цирк получит больше миллиарда рублей на реконструкцию
На 29 волгоградцев составили протоколы за нарушение режима самоизоляции
В Волго-Ахтубинской расчистят еще 16 ериков
«Россети Юг» направит 1,6 миллиарда на обновление энергообъектов
Волгоградцам показали дизайн-проект реконструкции ЦУМа
Под Волгоградом осудят мать, по вине которой насмерть замерз 11-месячный малыш