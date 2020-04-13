Роспотребнадзор: желтая вода из крана в Волгограде в норме

Второй месяц из кранов в домах волгоградцев течет желтая вода. Где-то, побледней, где-то оттенок яркий. Но купаться в ней очень неприятно, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Жители Волгограда пишут жалобы во все инстанции, но ничего не меняется. Объясняют ситуацию тем, что вся вода в Волге пожелтела и виноват в этом паводок. А полностью избавиться от столь сильной цветности не навредив здоровью невозможно. В Роспотребнадзоре же говорят: по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям. При этом некоторые нормы СанПиН смягчили на время паводка.

- Санитарные правила позволяют отклоняться от нормы ПДК (предельно допустимых концентраций) на такие периоды. И сейчас «Концессии водоснабжения» было согласовано отклонение по показателям мутность и цветность. Сделано это, чтобы не нагнетать большое количество реагентов [для очистки], которые тоже на здоровье влияют, - заявила журналистам на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

Желтая вода сейчас и в верховье Волги в Самаре и Саратове, и в Волгограде. Обычно к лету это проходит.

- Есть такие природные явления, связанные с паводком, когда появляется органическая взвесь. У нас еще в августе, когда высокая температура, идет цветение воды. И это не в одном нашем регионе, мы мониторим ситуацию, - поясняет Ольга Зубарева.

- За последнюю неделю показатели цветности резко выросли, потом начали падать. Но пока никто из специалистов не берется делать прогноз, сколько еще у нас будет идти из крана желтая вода, - рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения».