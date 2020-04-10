Работа в Волгограде в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

Коронавирус и всеобщая самоизоляция перевернули жизнь многих волгоградцев: кто-то в это смутное время остался вообще без работы, кто-то на период сидения дома ищет подработку в режиме «удаленки». Где же найти работу в это смутное время, и какие навыки и знания пригодятся – «КП-Волгоград» собрала для вас несколько полезных рекомендаций.

УДАЛЕНКА – РАБОТАЕМ ДОМА

Как человек, работающий на удаленке уже долгое время, сразу пресеку паникеров из серии «фсепропало»: если у вас есть желание, пытливый ум и компьютер, ноутбук или хотя бы планшет, без работы вы не останетесь. К тому же, специалисты сервисов по поиску работы одноголосно сообщили: за месяц число вакансий на удаленке увеличилось на треть.

По данным исследований hh.ru среди профобластей лидерами по переводу на удаленную работу стали ИТ-сфера (55%), наука и образование (48%), а также маркетинг и PR (46%). А вот специалисты Finder.vc (проект по поиску удаленной работы в Telegram) говорят, что больше всего «удаленщиков» работают в маркетинге и SMM, на втором месте - копирайтинг, на третьем – дизайн. Сервис «Яндекс.Услуги» (для самозанятых) говорит, что многие дизайнеры, репетиторы, юристы тоже перешли на дистанционное консультирование.

Итак, самые популярные варианты работы из дома:

- Копирайтинг и рерайтинг новостей идеально для журналистов, ну и просто для тех, кто умеет писать и работать с текстами (зарплаты – от 15 до 25 тысяч рублей)

- переводчики – отлично подойдет учителям иностранных языков и тем, кто владеет хоть одним кроме русского (от 20 до 50 тысяч рублей);

- SMM, контент-маркетинг (15-40 тысяч)

- дизайн – если вы не владеете программами, можно легко научиться, сейчас много видеоуроков в интернете (15-25 тысяч)

- разработка, создание сайтов.

Даже, если вы раньше этим не занимались, освоить эти профессии легко. Есть много курсов в интернете по SMM или копирайтингу.

Еще одна популярная «удаленная вакансия» - оператор на телефоне (работа с клиентами). В Волгограде соискателям обещают зарплату до 25 тысяч, но на деле она составит 8-10 тысяч рублей в месяц.

ВОДИТЕЛИ НАРАСХВАТ

Пока одни предприятия сокращают сотрудников, другие в этот период наоборот испытывают острую потребность в новых кадрах. Особенно это касается таких сфер, как розничная торговля продуктами, службы доставки, транспорт и логистика. В Волгограде сейчас, например, нарасхват курьеры по доставке и водители.

Зарплаты зависят от категории водителя и того, работает ли он на собственном авто.

- Средние зарплаты в Волгограде начинаются от 24 000 рублей для водителя легкового автомобиля. Если водитель работает на своем авто, он может рассчитывать в среднем на 29 700 рублей в месяц. Водитель-курьер, который осуществляет доставку заказов по городу, в среднем может зарабатывать 24 400 рублей, - приводит данные сервис Работа.ру.

Одна из самых высоких зарплат в апреле предлагается водителю такси с личным автомобилем — до 120 000 рублей в месяц.

Водитель грузового такси с опытом более трех лет может зарабатывать в Волгограде от 60 000 рублей в месяц, а водитель-курьер в сервис заказа еды — до 50 000 рублей. Но ключевое слово тут «может», потому что заработок зависит от количества выполненных заказов и поездок.

Основные требования, которые предъявляют к водителям волгоградские работодатели, - наличие опыта работы в среднем от трех лет.

«Водители — одна из специальностей, которая становится сейчас всё более востребованной. Для соискателей это хорошая возможность найти не только хорошо оплачиваемую постоянную работу, но и временную подработку», — отмечает заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Александр Ветерков.

ЗАРАБОТАЙ НА ХОББИ

Подскажем, на чем еще можно заработать.

Например, на составлении программ правильного питания и домашних тренировок (подойдет для фитнес-тренеров), на перепродаже товаров - можно заказывать в магазинах у оптовиков и продавать в розницу, на написании рефератов и курсовых работ – сегодня в Волгограде очень востребованно.

Можно за деньги выгуливать собак, например, семей, которые находятся на карантине дома.

Еще одна подработка, не требующая опыта и навыков – повышать активность в группах (лайки, комментарии, репосты) задания можно получать на сервисах VKTarget, V-like. Или можно участвовать в опросах (популярные опросники Анкетка, i-Say, Survey Harbor, МоеМнение).

Платят, хоть и немного, за написание отзывов и комментариев о покупках (задания можно взять на AppBonus, AppCoins, Money App).

ГДЕ ЕЩЕ ИСКАТЬ ПОДРАБОТКУ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Можно обратиться в многофункциональные центры (дистанционно) – там подскажут. Есть сайт «Работа России» от Минтруда.

Не забывайте о группах в соцсетях «Работа в Волгограде (или другой муниципалитет региона). А ещё не забывайте про чаты и каналы с вакансиями в Telegram.

Кроме того, в Волгоградской области сегодня катастрофически не хватает работников на полях (более 6 тысяч гастарбайтеров не приехали на работу).

Получить информацию о вакансиях на волгоградском рынке труда можно на сайте Госуслуг или с помощью интерактивного портала Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.