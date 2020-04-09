Выгодно фермеру, полезно почве

Господдержка предоставляется сельхозпроизводителям, применяющим внесение в почву гипса.

Средства регионального бюджета будут направлены на возмещение части затрат крестьянско-фермерских хозяйств на проведение агротехнологических работ и повышение плодородия и качества почв. Причём, в случае проведения работ по фосфоритованию или гипсованию посевных площадей размер субсидии увеличится в 2 раза.

Гипсование почв — известная в сельском хозяйстве процедура, позволяющая с помощью вносимого в почвы гипса, улучшать свойства сельскохозяйственных земель, что благоприятно сказывается на их плодородии. По оценкам Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, ежегодная потребность во внесении фосфогипса в южных регионах составляет от одного до полутора миллионов тонн, а гипсование на этих землях может повысить урожайность зерновых культур в 2 раза. Поэтому правительством Волгоградской области и других регионов юга России принято решение поддержать это важное для аграрного сектора направление.

Фосфогипс и другие важные для роста и развития растений минеральные удобрения производятся на предприятиях группы «ЕвроХим». Так, фосфогипс является побочным продуктом при изготовлении удобрений на Белореченском предприятии по производству минеральных удобрений «ЕвроХим-БМУ».

В ближайшем будущем в Волгоградской области будет запущен в эксплуатацию Гремячинский горно-обогатительный комбинат по производству калийных удобрений, что позволит не только обеспечить потребности котельниковских и волгоградских аграриев, но и придаст дополнительный стимул развития агропромышленной сфере экономики региона https://www.youtube.com/watch?v=OfVJp_D77DM .