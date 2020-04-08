2020-04-08T20:34:06+03:00
Общество

Как я помогла маме решить вопрос оплаты коммуналки

В редакцию приходит немало обращений с вопросами, критикой и даже предложениями
Поделиться:
Плати не выходя из дома! Фото: Светлана МАКОВЕЕВАПлати не выходя из дома! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Но присланное сегодня одной нашей читательницей выходит за рамки «письма в редакцию»: девушка просто делится с нами, чем живет ее семья во время пандемии, и рассказывает, какие неожиданные приятности принес в ее семью вынужденный режим самоизоляции. Идея показалась нам интересной, и мы предложили Ирине Егоровой публиковать её заметки, в которых она делится своим настроением и лайфхаками, на сайте КП.

А вот и первая из них.

События последних недель невольно заставляют нас пересматривать свои взгляды на многие вещи: отделять главное от второстепенного, не раздражаться по пустякам, беречь себя и своих близких... Хорошо, что погода за окном помогает не унывать: солнышко светит ярко даже во время холодного ветра, и это радует.

А еще с утра моих домашних порадовали сразу несколько хороших новостей. Во-первых, муж сообщил, что теперь на работу их отвозит служебный микроавтобус, забирающий сотрудников практически от остановок общественного транспорта – очень удобно! Во-вторых, сын-второклассник после явно затянувшихся каникул с удовольствием погрузился в выполнение несложных домашних заданий (к счастью, провайдер не подвел – интернет почти не виснет, задания в электронном дневнике открываются!).

Утренние телевизионные новости тоже не дали повода для печали. Ситуация в городе достаточно стабильная. Самоизоляция продолжается и день было решено посвятить уборке квартиры и прочим домашним делам. Я почти закончила первую часть запланированного, когда раздался телефонный звонок – как оказалось, это была мама.

- Ириша, ты когда приедешь? Не скоро? А за ЖКХ заплатить?

Мама, как большинство людей старшего поколения, любит, чтобы во всем был порядок. Продуктами она закупается в выходные сразу на неделю, постельное белье меняет по понедельникам, а квитанции за газ, свет и прочие коммунальные платежи должны оплачиваться строго до 10 числа. Честно сообщив, что без особой нужды из дома никуда не собираюсь, я почти приготовилась к дискуссии на тему «для чего нужна эта самоизоляция», как вдруг вспомнила, что несколько месяцев назад загрузила в мамин смартфон приложение Сбербанк Онлайн. Тогда, помнится, моя родительница, пообещала освоить непривычную опцию «когда-нибудь» - так может, это время пришло? Хорошо, что долгие разговоры мы ведем по стационарному телефону: мама по моему настоянию взяла смартфон в руки, и онлайн мастер-класс начался!

Немного забегая вперед, признаюсь: маму поразил не столько способ оплаты «коммуналки» прямо из собственной квартиры (об этом она знала и раньше, но по привычке ходила в офис), сколько возможность использования телефона в качестве сканера для считывания QR-кода, который имеется сегодня практически на каждой платежной квитанции. Вначале немного времени ушло на то, чтобы научить матушку, как правильно войти в программу ПАО Сбербанк и найти в перечне услуг для оплаты нужную. И дело пошло! Платежи за газ, электричество, капремонт, городской телефон были оплачены минут за 10.

Наши семейные успехи в освоении мобильного банкинга подняли настроение на всю вторую половину дня. На радостях я едва не забыла оплатить собственные квитанции. Все-таки есть от самоизоляции несомненная польза: мы становимся более организованными и учимся экономить собственное время и время своих близких. Карантинные мероприятия рано или поздно закончатся, а навыки пользоваться удобными опциями останутся. И это здорово!

Мы подумали, что таких мам, как у Ирины, получающих деньги на карту, но не использующих онлайн сервисы, немало! И решили сделать наглядную инструкцию по оплате ЖКХ через онлайн банк, которая поможет всем пенсионерам не выходя из дома оплатить коммуналку:

Шаг 1:

Проверьте, есть ли на вашем смартфоне приложение Сбербанк Онлайн. Если нет, скачать его можно на сайте банка. Регистрацию пройти просто, нужна лишь карта банка, а далее следовать инструкции на экране.

.

.

Шаг 2:

Проверяем, достаточно ли на счету средств. Для оплаты ЖКХ следует выбрать нужную карту и перейти в раздел «Платеж или перевод».

.

.

Шаг 3:

Упрощает оплату коммунальных услуг QR-код на квитанции. Чтобы воспользоваться им, достаточно пролистать вниз и в разделе «Платежи» выбрать «Оплата по QR или штрихкоду». Включится камера, остается лишь навести ее на код для его сканирования, затем появится сумма платежа. Нажимаем «продолжить».

.

.

Шаг 4:

Проверяем все данные и подтверждаем платеж, нажав на кнопку «Оплатить». Вот и все: платеж завершен. При желании квитанцию можно отправить на почту или сохранить на телефон.

.

.

Важно

Если QR-код на квитанции отсутствует, подойдет второй способ оплаты. В разделе «Платежи» выбираем вариант платежа «ЖКХ и домашний телефон», а далее «Кварплата». Из списка или через поиск выбираем, услуги какой компании будем оплачивать. Далее вручную набираем номер лицевого счета или сканируем - данные подгрузятся автоматически. Сумму также можно будет изменить. Подтверждаем платеж. Все готово!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
После совещания с президентом губернатор Волгоградской области обсудил подготовку 3 тысяч койкомест для больных COVID-19
УРАЛСИБ разработал антикризисную программу поддержки клиентов
Готов наполовину: в Волгограде военный медцентр сдадут в конце апреля
На волгоградских ж/д вокзалах и станциях разметкой обозначили социальную дистанцию
Режим работы почты в Волгограде в период самоизоляции: как и что будет работать
Никакой давки: для волгоградцев пустили больше транспорта по трем спецмаршрутам
В Калаче-на-Дону строят новый 25-метровый бассейн
Самоизоляция в Волгограде: кто может составлять протоколы за нарушение режима
Коронавирус в Волгограде: роддом №1 освобождают от беременных и рожениц
Волгоградке грозит восемь лет колонии за «волшебные бобы» для похудения
На коронавирус в Волгоградской области проверяют приезжих из Москвы
Новый вид мошенничества: волгоградцам предлагают «лекарства» от коронавируса
В Волгоградской области в 2020 году построят 11 детских садов и две школы
Движение по дороге у «Акварели» в Волгограде частично перекроют на два дня
Как дезинфицируют подъезды в Волгограде для профилактики коронавируса
Из-за коронавируса к волгоградским фермерам на поля не приехали шесть тысяч гастарбайтеров
Коронавирус в Волгограде: медики с детьми вынуждены брать отпуск
В Волгограде дорожают лук, морковь и яйца, но это не из-за коронавируса
Самоизоляция в Волгограде: почти пять тысяч школьников уже получили продуктовые пайки
Ночной мороз и утренний автополив: в Волгограде покрылся льдом парк в пойме Царицы
Волгоградской области выделили 5,5 миллиона рублей на жилье для ветеранов
На юге Волгограда легковушка протаранила автобус и фуру: четыре человека в больнице
За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей
В 2020-м из аварийного жилья переедут более тысячи волгоградцев
Самоизоляция в Волгограде: среди нарушителей 7 карантинщиков и 12 предпринимателей
Коронавирус в Волгограде, новости на 8 апреля 2020: 26 заболевших, новая «инфекционка» и первые штрафы нарушителям
#физранаудаленке: Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса проводят фитнес-чемпионат
Накопительные счета и вклады в апреле станут выгоднее