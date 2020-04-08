Как я помогла маме решить вопрос оплаты коммуналки

Но присланное сегодня одной нашей читательницей выходит за рамки «письма в редакцию»: девушка просто делится с нами, чем живет ее семья во время пандемии, и рассказывает, какие неожиданные приятности принес в ее семью вынужденный режим самоизоляции. Идея показалась нам интересной, и мы предложили Ирине Егоровой публиковать её заметки, в которых она делится своим настроением и лайфхаками, на сайте КП.

А вот и первая из них.

События последних недель невольно заставляют нас пересматривать свои взгляды на многие вещи: отделять главное от второстепенного, не раздражаться по пустякам, беречь себя и своих близких... Хорошо, что погода за окном помогает не унывать: солнышко светит ярко даже во время холодного ветра, и это радует.

А еще с утра моих домашних порадовали сразу несколько хороших новостей. Во-первых, муж сообщил, что теперь на работу их отвозит служебный микроавтобус, забирающий сотрудников практически от остановок общественного транспорта – очень удобно! Во-вторых, сын-второклассник после явно затянувшихся каникул с удовольствием погрузился в выполнение несложных домашних заданий (к счастью, провайдер не подвел – интернет почти не виснет, задания в электронном дневнике открываются!).

Утренние телевизионные новости тоже не дали повода для печали. Ситуация в городе достаточно стабильная. Самоизоляция продолжается и день было решено посвятить уборке квартиры и прочим домашним делам. Я почти закончила первую часть запланированного, когда раздался телефонный звонок – как оказалось, это была мама.

- Ириша, ты когда приедешь? Не скоро? А за ЖКХ заплатить?

Мама, как большинство людей старшего поколения, любит, чтобы во всем был порядок. Продуктами она закупается в выходные сразу на неделю, постельное белье меняет по понедельникам, а квитанции за газ, свет и прочие коммунальные платежи должны оплачиваться строго до 10 числа. Честно сообщив, что без особой нужды из дома никуда не собираюсь, я почти приготовилась к дискуссии на тему «для чего нужна эта самоизоляция», как вдруг вспомнила, что несколько месяцев назад загрузила в мамин смартфон приложение Сбербанк Онлайн. Тогда, помнится, моя родительница, пообещала освоить непривычную опцию «когда-нибудь» - так может, это время пришло? Хорошо, что долгие разговоры мы ведем по стационарному телефону: мама по моему настоянию взяла смартфон в руки, и онлайн мастер-класс начался!

Немного забегая вперед, признаюсь: маму поразил не столько способ оплаты «коммуналки» прямо из собственной квартиры (об этом она знала и раньше, но по привычке ходила в офис), сколько возможность использования телефона в качестве сканера для считывания QR-кода, который имеется сегодня практически на каждой платежной квитанции. Вначале немного времени ушло на то, чтобы научить матушку, как правильно войти в программу ПАО Сбербанк и найти в перечне услуг для оплаты нужную. И дело пошло! Платежи за газ, электричество, капремонт, городской телефон были оплачены минут за 10.

Наши семейные успехи в освоении мобильного банкинга подняли настроение на всю вторую половину дня. На радостях я едва не забыла оплатить собственные квитанции. Все-таки есть от самоизоляции несомненная польза: мы становимся более организованными и учимся экономить собственное время и время своих близких. Карантинные мероприятия рано или поздно закончатся, а навыки пользоваться удобными опциями останутся. И это здорово!

Мы подумали, что таких мам, как у Ирины, получающих деньги на карту, но не использующих онлайн сервисы, немало! И решили сделать наглядную инструкцию по оплате ЖКХ через онлайн банк, которая поможет всем пенсионерам не выходя из дома оплатить коммуналку:

Шаг 1:

Проверьте, есть ли на вашем смартфоне приложение Сбербанк Онлайн. Если нет, скачать его можно на сайте банка. Регистрацию пройти просто, нужна лишь карта банка, а далее следовать инструкции на экране.

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Шаг 2:

Проверяем, достаточно ли на счету средств. Для оплаты ЖКХ следует выбрать нужную карту и перейти в раздел «Платеж или перевод».

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Шаг 3:

Упрощает оплату коммунальных услуг QR-код на квитанции. Чтобы воспользоваться им, достаточно пролистать вниз и в разделе «Платежи» выбрать «Оплата по QR или штрихкоду». Включится камера, остается лишь навести ее на код для его сканирования, затем появится сумма платежа. Нажимаем «продолжить».

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Шаг 4:

Проверяем все данные и подтверждаем платеж, нажав на кнопку «Оплатить». Вот и все: платеж завершен. При желании квитанцию можно отправить на почту или сохранить на телефон.

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Важно

Если QR-код на квитанции отсутствует, подойдет второй способ оплаты. В разделе «Платежи» выбираем вариант платежа «ЖКХ и домашний телефон», а далее «Кварплата». Из списка или через поиск выбираем, услуги какой компании будем оплачивать. Далее вручную набираем номер лицевого счета или сканируем - данные подгрузятся автоматически. Сумму также можно будет изменить. Подтверждаем платеж. Все готово!