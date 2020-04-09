На Александро-Невский собор в Волгограде подняли главный крест

В четверг, 9 апреля 2020, в Волгограде водрузили крест на главный купол строящегося собора Святого Александра Невского. Всего четыре года прошло от благословления идеи до ее воплощения. И вот уже храм на площади Павших Борцов вырос до 52 метров в высоту. Знаковое событие проходило практически без людей – регион живет в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор вместе со священниками отслужил молебен у входа в собор.

Главный крест впечатляет размерами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это крест, который обладает величайшей божественной силой. Мы присоединяемся к молитвам, к благословению, - отметил Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/771974" frameborder="0"></iframe> У собора Александра Невского митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужил молебен.Екатерина СИМОХИНА

Чтобы поднять многотонный крест на самый верх собора задействовали автокран. Процесс занял около часа. И вот золоченый крест уже сияет на вершине собора Александра Невского.

Сначала у креста отслужили молебен.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Византийский крест сделан из нержавеющей стали, часть его элементов золоченая, часть выполнена в белой полировке.

Сквер за Александро-Невским собором, получивший название Александровский, уже закатали в плитку. Почти готов фонтан. Вскоре начнутся работы и перед храмом. На благоустройство «передней» собора выделили около 90 миллионов рублей.

Поднимали крест при помощи крана.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, кафедральный собор Святого Александра Невского в центре Волгограда строят на добровольные пожертвования. Храм станет одним из самых крупных религиозных сооружений в регионе. Собор сможет вместить до пяти тысяч прихожан. Его открытие наметили на 2021 год - к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Собор уже приобрел почти законченный вид. Главные работы продолжатся внутри храма.Фото: Екатерина СИМОХИНА