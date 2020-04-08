Совещание Владимира Путина с Андреем Бочаровым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты

Сегодня, 8 апреля 2020, Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с губернаторами регионов в режиме видеоселектора. Основной вопрос на повестке дня – о повышенной готовности медицинских учреждений в регионах.

- Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет. Будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни, - заявил Президент РФ.

Именно поэтому в Волгоградской области развернули уже несколько госпиталей и продолжают готовить больницы к приему коронавирусных больных. Регион должен быть готовым к любому развитию событий.

- Число инфекционных коек поэтапно увеличивается, принято решение о строительстве новой инфекционной больницы в Волжском на 60-100 коек, готовят дополнительные мощности в Камышине, Михайловке и Урюпинске, - отчитываются об уже проделанной работе в администрации региона. - Формируется дополнительный резерв лекарственных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, проводится дооснащение клиник, в том числе закупка аппаратов ИВЛ, ЭКМО, бактерицидных облучателей. Принимаемые меры позволили выявить и локализовать случаи заражения: пациенты изолированы, получают необходимое лечение.

Также глава государства в своем обращении акцентировал внимание подчиненных на том, что нельзя в эти дни действовать по шаблону, а надо исходить в каждом регионе из конкретных условий и принимать адекватные меры.

- Главное для нас - защита людей. Но нельзя забывать об экономике. Нельзя закрывать все подряд предприятия, надо создавать такие условия, чтобы работодатели постепенно возвращались в работу, соблюдая при этом все санитарно-эпидемиологические меры, - сказал президент.

От губернаторов он потребовал составить список предприятий, которые играют важную роль в экономике региона, и сделать все, чтобы они продолжили свою работу.

В Волгоградской области предприятия с непрерывным циклом продолжали свою работу, не закрывались продовольственные магазины, аптеки и магазины, где торгуют товарами первой необходимости. Одновременно были перепрофилированы швейные предприятия под пошив масок.

- Совместно с муниципальными образованиями формируется дополнительный перечень предприятий и организаций, деятельность которых целесообразно продолжить на время особого режима, - отметили в регионе.

Нашлось, что ответить президенту и по принятым в Волгоградской области мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Уже выделено 4,1 миллиарда рублей на поддержку предпринимателей.

- Надо заранее разработать и иметь план действий на любой сценарий развития событий. Мы должны работать уверенно, ритмично и профессионально. Без потерь не обойтись, но наша задача свести к их минимуму, - обратился к главам регионов Владимир Путин.

Напомним, в Волгоградской области действует всеобщий режим повышенной готовности. Волгоградцам запретили выходить из дома без лишней надобности, за исключением тех, кто продолжает работать в эти дни.